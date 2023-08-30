«Госуслуги» запустили проверку подлинности товаров. Как это сделать

У пользователей мобильного приложения «Госуслуги» появилась возможность проверить подлинность товаров, сообщили в телеграм-канале Минцифры. Теперь россияне с помощью приложения могут в магазине убедиться в актуальности срока годности некоторых пищевых продуктов, узнать производителя товара, вес или объем. Также можно посмотреть фотографию интересующего товара для сравнения.

«Для этого нужно отсканировать специальный знак на упаковке, нажав на кнопку “Госкан” в приложении “Госуслуги”. С 2019 года в России действует система национальной маркировки товаров “Честный знак”. На упаковке размещают специальный графический символ, похожий на QR-код, в котором зашифрованы основные сведения о товаре и информация о сертификатах».

Проверить можно следующие категории товаров:

лекарства;

молочную продукцию;

воду;

обувь, шубы и верхнюю одежду;

табак;

товары легкой промышленности;

фотоаппараты и лампы-вспышки;

духи и туалетную воду;

БАДы, антисептики и кресла-коляски;

шины и покрышки.

Для проверки необходимо:

открыть в мобильном устройстве приложение «Госуслуги»;

нажать на надпись «Госкан» в правом верхнем углу экрана;

если приложение попросит предоставить доступ к камере — разрешить, это нужно для сканирования;

навести камеру на код «Честного знака» и получить информацию о товаре.

В зависимости от результатов сканирования приложение покажет один из трех статусов:

зеленый — все в порядке;

серый — товар продан;

«Серый цвет означает, что товар уже продали или есть несоответствия в описании — в этом случае можно сообщить о нарушении в приложении “Честный знак”.

красный — товар не прошел проверку на подлинность или система выявила другие нарушения, например, истек срок годности.

Ранее специалист по безопасности компании Positive Technologies Алексей Лукацкий рассказал РБК Life, как оградить свои данные от злоумышленников на портале «Госуслуги». Для этого надо использовать уникальную связку логина и пароля, хранить логин и пароль в безопасности, не передавать никому информацию для входа в ваш личный кабинет, приходящую от отправителя gosuslugi и номера 0919, а также не заходить в личный кабинет со случайных компьютеров, из интернет-кафе или других непроверенных мест. Самым важным эксперт назвал включение многофакторной аутентификации на Едином портале предоставления государственных услуг.