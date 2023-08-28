Объем наличных в кассах банков и банкоматах впервые превысил 2 трлн руб

Объем наличных денег в кассах банков, банкоматах и в пути впервые преодолел планку 2 трлн руб. и на 1 августа достиг 2,07 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За месяц наличные остатки увеличились сразу на 180,9 млрд руб., или на 9,6%.

Если исключить сезонный всплеск, который фиксируется на 1 января, это максимальный прирост с сентября 2022 года. Тогда, на фоне объявленной в России мобилизации, объем денег в кассах и банкоматах подскочил на 201,9 млрд руб. Этим летом показатель растет второй месяц подряд: в июне денежные средства на балансах банков увеличились на 111,8 млрд руб., или на 6,3%.

Как эту тенденцию объясняют аналитики

Одна из причин роста кассовых остатков — чисто техническая и связана с переоценкой, говорит управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. Из-за девальвации рубля к доллару и евро в июле средства в валюте росли в рублевом выражении. Но, помимо этого, банки действительно подкрепляли кассы, считает аналитик.

На фоне ослабления рубля рос спрос на валютообменные операции. Зачастую граждане могли конвертировать в рубли валютную наличность, прибереженную с прошлого года, пытаясь компенсировать прошлогодние покупки долларов и евро на пике их курса к рублю. Юрий Беликов управляющий директор «Эксперт РА»

Курс национальной валюты заметно растет с середины мая. В начале июля доллар превысил отметку 90 ₽, хотя по итогам месяца укрепился всего на 2,3%. На этом фоне россияне продали валюту на 44,4 млрд руб., сообщал Банк России. Основная часть продаж пришлась на первую половину месяца.

Россияне действительно могли отреагировать на рост курса и приносить в банки иностранную наличную валюту для обмена на рубли, соглашается независимый аналитик Андрей Бархота. По его оценкам, за июнь—июль объем таких операций мог достичь 100 млрд руб.

Впрочем, эксперт считает это краткосрочным трендом, долгосрочная тенденция — наоборот, уход в наличность.

С начала года объем денежных средств и остатков в кассах и банкоматах российских банков вырос на 24%, или на 404,3 млрд руб., приводит он статистику ЦБ. В первом полугодии объем наличных денег в экономике увеличился на 9,1%, или на 1,5 трлн руб.

«Главный мотив аномально высокого спроса — мотив предосторожности, — говорит Бархота. — На этом фоне банкоматы все быстрее пустеют, и банки вынуждены заготавливать все больше наличных денег».

Замдиректора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин подчеркивает, что остатки в кассах или банкоматах имеют волатильную природу — они могут сильно меняться как на отчетные даты, так и внутри месяца. Тем не менее он тоже связывает изменение этого показателя в июле с переоценкой из-за девальвации рубля и ростом средств физлиц на балансах банков.

Чем «расширение кассы» плохо для банков

Для кредитных организаций рост остатков в кассах и банкоматах — неприятный феномен, считает Бархота: «Очевидно, что банки не получают процентного дохода на эти 2 трлн руб. Но несут издержки по наполнению наличными кассовых узлов».

Для банков повышенная доля кассы нежелательна, поскольку такие активы «не работают», соглашается Беликов.

«Поддержание повышенного объема наличности — вынужденная мера, призванная компенсировать волатильность средств клиентов. Тем более для банков нежелательна избыточная валютная наличность. Она не только не работает, но также требует закрытия валютной позиции, за что приходится приплачивать либо в форме процентов по валютным пассивам, либо в форме разницы по сделкам с производными финансовыми инструментами», — поясняет эксперт.

Деньги в кассах и банкоматах действительно не относятся к доходным активам, но они тоже нужны банкам, отмечает Лопатин.

«Они необходимы для управления ликвидностью и осуществления значительного объема различных операций банков. Это, например, выдача и погашение кредитов, открытие и закрытие вкладов, обмен валюты, снятие зарплаты, пополнение текущих счетов», — перечисляет эксперт.

Как российские банки стали сдерживать приток наличных

В июле на банковском рынке сложилась новая тенденция: кредитные организации стали вводить повышенные комиссии или вовсе ограничивать прием иностранной наличной валюты через кассы или банкоматы.

Райффайзенбанк и Ситибанк на время полностью прекратили прием наличных долларов и евро от клиентов. Комиссии на такие операции теперь есть в Газпромбанке, Тинькофф Банке, «ЮниКредите», Экспобанке, ОТП Банке, «Ренессанс Кредите», «Интезе», БКС Банке, Москоммерцбанке, Цифра Банке (бывший «Фридом Финанс»), Солид Банке, Трансстройбанке, согласно информации на их сайтах.

Некоторые из них оказались в числе тех, кто зафиксировал существенный прирост денег в кассах и банкоматах в июле, следует из их оборотных ведомостей на 1 августа, которые изучил РБК. Например, Райффайзенбанк снова оказался вторым после «Сбера» по этому параметру: за отчетный месяц остатки денежных средств на его балансе увеличились на 31,3 млрд руб., или на 14,4% (у «Сбера» — на 19,5%, или на 109 млрд руб.). Рекордный рост кассы в Райффазенбанке наблюдался в мае и июне, писал РБК.

Увеличение объема денег в кассе и банкоматах в июле также показали:

Сбербанк — на «ЮниКредит» — на 12,2%, или на 2,6 млрд руб.;

Цифра Банк — на 30,6%, или на 1,3 млрд руб.;

БКС Банк — на 19,4%, или на 0,9 млрд руб.;

Ситибанк — на 8,2%, или на 0,9 млрд руб.;

ОТП Банк — на 12,8%, или на 0,8 млрд руб.;

«Интеза» — на 21,8%, или на 0,4 млрд руб.

Среди тех, кто ввел комиссии, но не зафиксировал прирост остатков в кассе в июле, — Тинькофф Банк, «Ренессанс Кредит» и Солид Банк. В Ситибанке прирост был «следствием валютной переоценки из-за ослабления рубля, а также незначительным увеличением остатков в иностранной валюте», сказал РБК его представитель.

РБК оценивал изменения по счету 20.0 в оборотных ведомостях российских банков на 1 июля и 1 августа. Он включает остатки по группам 202 (наличные денежные средства, в том числе в кассах, в банкоматах или в пути), 203 (драгоценные металлы) и 204 (драгоценные камни). Перечисленные выше банки исторически не держали на балансах существенных остатков в драгметаллах и камнях, таким образом, прирост по новому счету 20.0 может формироваться именно за счет притока наличных денег. Исключение из этого списка — Газпромбанк (ГПБ). В июле он стал третьим на рынке по приросту на счете 20.0: остатки на нем увеличились на 16,7 млрд руб., или на 5,3%. Однако ГПБ относился к числу крупнейших банков, оперирующих физическим золотом, поэтому движение средств по объединенному счету 20.0 может свидетельствовать не только о притоке наличных в его кассы или банкоматы. Драгметаллы также есть и на балансе «Сбера».

Рост высоколиквидных активов на балансах банков, которые ввели комиссии на прием наличности, свидетельствует не только о том, что они за счет этой меры пытались ограничить приток, считает Беликов. По его словам, участники рынка могли «подкреплять кассы на случай оттока средств».

«Когда фактически транслируется позиция об ограничении привлечения клиентских средств, конечно, ожидается некоторый плановый отток, в том числе и в наличной форме», — объясняет аналитик.

Беликов допускает, что по итогам августа рост остатков в кассах и банкоматах в целом по сектору продолжится из-за падения рубля и внезапного роста ключевой ставки: «Граждане могли закрывать депозиты с целью их переоформления на новых условиях. В некоторых случаях при этом клиенты могли менять банк в стремлении выбрать наиболее привлекательные условия. С учетом того, что часть вкладов снимается в наличной форме, банки также должны подкреплять кассы».