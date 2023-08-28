Московская биржа в сентябре запустит фьючерс на свой главный индекс

Мосбиржа запустила вечные фьючерсы весной прошлого года — с 26 апреля стали доступны бессрочные контракты на доллар, евро и юань, 11 июля — на золото. Бессрочный контракт на американскую валюту входит в топ-10 инструментов срочного рынка по среднедневному объему торгов и активно используется клиентами, сказала Патрикеева.

«Не обязательно покупать валюту физически, если вы хотите участвовать в движении цены валютного рынка. При покупке валюты есть риски повышенной комиссии у брокеров, сложности с расчетами. Если вы хотите удерживать позицию или открыть короткую позицию — все это можно сделать с помощью вечного фьючерса на валюту. У него нет экспирации, это однодневный контракт, и он каждый день автоматически продляется на один день», — объяснила Патрикеева.

С момента запуска вечных фьючерсов объем торгов ими составил более 1 трлн руб., добавила глава срочного рынка. Число активных клиентов сейчас превышает 30 000 человек, а открытый интерес — более 50 млрд руб. «Инструмент востребован физлицами и банками, которые хеджируют свои валютные позиции. Он является удобной аналогией спотового инструмента», — сказала Патрикеева.

За неполный август Мосбиржа также зафиксировала рекордный объём торгов на срочном рынке с февраля 2022 г. — почти 8 трлн руб. Количество активных клиентов в этом сегменте также оказалось рекордным — более 140 000.

В 2023 г. Мосбиржа уже запустила 30 новых инструментов. Среди них семь валютных пар, преимущественно к рублю, а также производные на индексы DAX 40 и Nikkei 225. Кроме того, в линейку опционов на акции были добавлены шесть новых базовых активов (например, бумаги «Роснефти» и МТС). Также площадка запустила новые премиальные опционы на три основные валютные пары (доллар — рубль, евро — рубль, юань — рубль).