Валюте ставят препятствия. Почему банки ужесточают правила приема наличных долларов и евро

Почему кредитные организации продолжают использовать такие меры? Выяснял Иван Якунин.

Ситибанк, банк «Интеза», БКС-банк, «Тинькофф», Цифра-банк, Экспобанк, «дочка» итальянской UniCredit. Теперь еще «Солид» и ОТП. Ситуация в каждом из них отличается: где-то вводится комиссия на пополнение в банкоматах, где-то — в кассах; где-то она двузначная, где-то скромная.

Но тренд выглядит очевидным: кредитные организации стремятся избавиться от наличной иностранной валюты, причем именно из недружественных стран.

И в этом нет ничего удивительного, заметил зампред правления Фора-банка Дмитрий Орлов:

«Вопрос в том, что с этой валютой банки будут делать дальше? Вариантов, на самом деле, немного, и, скорее всего, тот профицит, который возникает, вызывает определенные сложности у кредитных организаций, поэтому они таким образом стараются ограничивать поступление наличных долларов и евро. Сложности же в том, что их, по большому счету, некуда девать. Кроме того, под пассивы в иностранной валюте немножко другое резервирование, а ими, по сути, будут те средства, которые находятся в кассе. Это обязательные резервы, которые создаются как раз под деньги, которые есть в банке. По наличной валюте это немножко другие ставки, то есть они выше, соответственно, кредитным организациям это просто-напросто действительно невыгодно».

Допустим. Но тогда возникает другой вопрос: комиссии нужны, чтобы снизить спрос, а откуда ему взяться? Судя по новым ограничениям, банки ограничивают приток от физлиц, не от бизнеса. ЦБ сообщает, что объем наличной валюты на руках у населения действительно вырос, в рублевом эквиваленте — пропорционально девальвации.

Сложно представить, что россияне массово несут наличные в банки: вкладов в валюте мало, снять ее потом обратно не получится, за перевод придется заплатить комиссии. Тогда зачем? У главы ассоциации «Электронные деньги» Виктора Достова есть только одна версия:

«Например, у человека на руках есть доллары, но он сейчас не хочет их продавать, потому что верит в то, что они подорожают, но и дома их держать страшно. Так что гражданин кладет средства на банковский счет, чтобы потом продать их через брокера и, соответственно, минимизировать комиссии и максимизировать свою прибыль. Истории с арендой ячейки достаточно дорогостоящие, а банк позволял хранить валюту бесплатно. Я думаю, что часть людей несет деньги в кредитные организации, потому что там еще остались какие-то операции по долларам, у нас не все банки жестко санкционные. Но каких-то других преимуществ у денег на счету перед наличной валютой я, честно говоря, не вижу».

Помимо резервов банку, приходится нести дополнительные расходы из-за ветхости купюр или их неплатежеспособности, возникают траты на перевозку и хранение. По крайней мере, так свое решение обосновали в Цифра-банке.

Но проблема не только в наличных: банк «Интеза», например, в принципе приостановил открытие валютных счетов, а Райффайзенбанк ввел заградительные комиссии на входящий перевод.

Вероятно, ситуация изменится, если спрос на валюту со стороны населения будет больше, рассуждает управляющий партнер аудиторской компании ФБК Алексей Терехов:

«Как только кто-то из банков научится продавать евро и доллары ровно в том же размере, в котором они их приобретают у населения, тогда заградительные тарифы в этих организациях сразу же будут отменены. Было сообщение, что в Испанию в этом году отправились сотни тысяч граждан Российской Федерации, которые потратили там миллионы евро. Поэтому такая бизнес-модель вполне себе может в каких-то из кредитных организаций появиться».

Но все это противоречит официальной позиции властей. Центробанк еще в прошлом году призывал компании и население перестать сберегать в валютах недружественных стран из-за угрозы блокировок. Тогда же министр финансов Антон Силуанов назвал доллар «токсичным фантиком» и задавался вопросом: «Что нам с ним делать?».