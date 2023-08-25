Heineken продал бизнес в России за 1 евро

Heineken продал бизнес российской группе «Арнест», которая производит аэрозольную продукцию, в том числе освежители воздуха и лаки, а также металлические банки. Новый владелец получит семь пивоваренных заводов в России. На предприятиях работает 1800 сотрудников.

Сумма сделки составила 1 евро за 100 процентов акций компании. Уход Heineken из России повлечет за собой ожидаемый общий совокупный убыток в размере 300 миллионов евро. В компании подчеркнули, что варианты возвращения в страну исключены.

Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что Heineken прекращает производство продукции под брендом Amstel в России.

Пивоваренная компания подала заявку на одобрение сделки по продаже активов еще в апреле 2023 года. В конце июля концерн акцентировал внимание на трудностях, связанных с выходом из местных активов, а также с продажей бизнеса в стране.