13:18 (мск), источник: Аргументы и факты

В России впервые выдали ипотеку по QR-коду

Сумма кредита составила 6 млн рублей.

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Источник: РИА "Новости"

В России жилищный кредит впервые был выдан по QR-коду в рамках программы «Семейной ипотеки», сумма кредита составила 6 млн рублей, следует из сообщения банка «Дом.РФ».

Кредит получила семья с детьми из Тюмени. Процедура прошла без заполнения анкеты и предоставления документов.

Как рассказали в банке, процесс оформления заключался в сканировании автоматически сформированного QR-кода в личном кабинете партнера. Через несколько минут заемщик получил комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам.

Все данные гражданина поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля, отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов. С момента запуска этой опции банк получил более 300 заявок, добавил он.

Ранее сообщалось, что рост ставок по ипотеке до 13%-14% для вторичного рынка временно вызвал ажиотажный рост спроса на жилищные кредиты у россиян. Люди торопятся купить квартиру в кредит на прежних условиях.

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