Как распознать финансовых мошенников

ЦБ выявил в январе-июне 2023 года 2449 компаний, сайтов, индивидуальных предпринимателей с признаками нелегальной деятельности, в том числе финансовых пирамид. Это на 7% больше, чем за аналогичный период годом ранее, сообщается в обзоре. На 28% выросло количество нелегальных кредиторов (847), на 19% — финансовых пирамид (1139), а число нелегальных участников рынка ценных бумаг снизилось на 35% до 434.

Сфера инвестиций представляет собой мир возможностей, но, также привлекает и мошенников. Они используют различные схемы, чтобы обмануть неопытных инвесторов и незаконно получить их деньги. Как же все-таки распознать мошенников из финансовой сферы? «Мы подготовили несколько советов о том, как уберечь капитал от тех, кто хочет незаконно завладеть им», — рассказала Финансам Mail.ru создатель pro.finansy Ольга Гогаладзе.

1. Проверьте лицензию и репутацию компании:

Перед тем, как вложить средства, всегда проведите тщательное исследование компании, с которой вы собираетесь сотрудничать. Убедитесь, что у нее есть соответствующая лицензия на предоставление финансовых (брокерских услуг). Список брокеров есть на сайте ЦБ России. Проанализируйте их репутацию, почитайте отзывы других инвесторов.

2. Не верьте обещаниям о быстром обогащении:

Если кажется, что предлагаемая вам инвестиционная схема слишком хороша, чтобы быть правдой, вероятно, она таковой и не является. Мошенники часто используют обещания о высокой доходности или быстром обогащении, чтобы привлечь инвесторов. Будьте реалистичны и помните, что инвестиции всегда связаны с риском, и чем он больше, тем выше доходность. Не бывает даже 20% годовых без рисков, а мошенники обычно говорят о гораздо более высоких показателях.

3. Подозрительные инвестиционные продукты:

Будьте внимательны к инвестиционным продуктам, которые звучат слишком сложно или неясно. Мошенники могут использовать запутанные финансовые термины и сложные схемы, чтобы запутать инвесторов и скрыть свои намерения. Если что-то кажется слишком сложным или непонятным, не стесняйтесь задавать вопросы и просить пояснения, а еще лучше обратиться к специалистам.

4. Обратите внимание на оформление документов:

До передачи денежных средств обязательно проверяйте все документы, которые предлагают подписать. Необходимо четко понимать, какие риски берет на себя компания и что она может делать с вашими деньгами.

Распознавание мошенников в сфере инвестиций является важным навыком для каждого инвестора. Будьте бдительны и всегда проводите свои исследования, прежде чем вкладывать деньги. Инвестиции должны быть основаны на фактах, а не на обещаниях.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258778&hd=2&hash=ddd582fe3c3aa7dd&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.