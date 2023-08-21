Дивидендная осень: к чему готовиться инвесторам

Сколько заплатят?

Пока о планах поделиться прибылью с акционерами заявило менее 10 публичных компаний. Тем не менее аналитики уже дают предварительные оценки о том, какой объем дивидендов эмитенты могут выплатить. По подсчетам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, дивидендная масса этой осенью может составить 250−300 млрд рублей. Это в пять раз ниже, чем в осенний сезон 2022 года. «Столь сильный разрыв связан с крупными выплатами “Газпрома” — 1,2 трлн рублей. Если убрать выплаты от газовой компании, объемы примерно сопоставимы», — говорит он.

«Газпром» в прошлом году решил не платить годовые дивиденды, чем расстроил инвесторов и обвалил рынок. Однако в сентябре неожиданно принял решение произвести промежуточные выплаты за первую половину 2022 года, и они оказались рекордными в истории компании и всего фондового рынка. В этом году газовый гигант вряд ли выплатит промежуточные дивиденды, поскольку исторически платит раз в год, говорит директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. В целом он также оценивает объем осенних дивидендов в пределах тех же 300 млрд рублей до конца года.

При этом некоторые компании первого эшелона сократят объем выплат по сравнению с прошлым годом, указывает инвестиционный советник компании «Открытие Инвестиции» Владимир Борисенко. В качестве примера он приводит «Татнефть», которая планирует выплатить 27,54 рубля на акцию. Годом ранее компания делилась прибылью в размере 32,7 рубля на акцию. Среди акций второго эшелона наблюдается обратная картина, добавляет эксперт. Например, Beluga Group увеличивает выплаты из расчета на акцию более чем вдвое — со 150 до 320 рублей.

В чем интрига?

Если в прошлом году главная дивидендная интрига так или иначе была связана с выплатами «Газпрома», то сейчас неопределенность сохраняется вокруг компаний, которые в прошлом году приостановили выплаты, говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, речь прежде всего идет о компаниях черной металлургии, «Норникеле» и «Магните».

Дмитрий Пучкарев из «БКС» добавляет, что есть интрига и вокруг дивидендов «Ростелекома» и «Роснефти». «Ростелеком» до сих пор не определился с дивидендами за 2022 год. Нет полной ясности по дивидендам «Роснефти» — вероятность выплаты промежуточных дивидендов высокая, но будут это выплаты за первое полугодие 2023 года или за девять месяцев — нет понимания«, — говорит он. При этом он утверждает, что если “Роснефть” решится на выплаты, то общая дивидендная масса, которая поступит на рынок, может удвоиться.

Кто заплатит?

Самой богатой на дивидендные выплаты в осеннем сезоне останется нефтегазовая отрасль, говорит Дмитрий Пучкарев из «БКС». В частности, значительный объем средств своим акционерам могут выплатить «Татнефть» и «Новатэк».

Дивиденды за девять месяцев обычно платят «Газпром нефть» и «Лукойл», напоминает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. «У большинства компаний выплаты в годовом выражении могут снизиться, что связано с не очень высокими ценами на энергоносители. Однако аномально слабый рубль компенсирует нефтяникам снижение добычи и более низкие мировые цены на нефть, в связи с чем во второй половине года дивиденды “Лукойла” и “Роснефти” могут быть выше», — говорит она.

По ее оценкам, наибольшую дивидендную доходность может обеспечить «Газпром нефть», если решит делиться прибылью. Тогда выплаты могут составить 48 рублей на акцию (доходность — около 7,7% на акцию). Также привлекательным может выглядеть «Лукойл»: прогнозируемые дивиденды составляют 380 рублей на акцию (около 6,2%).

Также могут быть интересные дивидендные идеи в других секторах. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова напоминает, что в прошлом году был заметен банк «Санкт-Петербург», который делился прибылью дважды, а доходность составила около 12%. Именно поэтому на этой неделе котировки акций банка резко выросли только на анонсе проведения совета директоров по вопросу распределения прибыли.

Дмитрий Пучкарев из «БКС» также не исключает, что к выплатам может вернуться девелопер «Самолет» — ранее его руководство озвучивало такие планы. «Самолет» был единственной девелоперской компанией, которая делилась прибылью в прошлом году. Однако этим летом застройщик решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, но собирался вернуться к этому вопросу позже.

Аналитики ФГ «Финам» обращают внимание на производителя удобрений «Фосагро». Они ожидают, что компания может выплатить по 180−200 рублей на акцию по итогам II квартала и примерно столько же в третьем. Таким образом, дивидендная доходность может составить 11−12% к текущей стоимости акций. Интересными для покупки под дивиденды могут быть акции «ТМК», продолжают аналитики «Финама». Совет директоров компании рекомендовал поделиться прибылью в размере 13,45 рубля на акцию (доходность — около 5,6%).

Драйвер рынка

Дивиденды остаются одним из главных факторов инвестиционной привлекательности российских компаний, говорит Дмитрий Пучкарев из «БКС». Когда многие компании перестали раскрывать полную финансовую отчетность, именно решение по дивидендам может свидетельствовать о том, как идут дела у того или иного эмитента, говорит он. В то же время из-за закрытости финансовых показателей аналитикам стало сложнее прогнозировать размер дивидендных выплат, и это может создавать сильные колебания на рынке.

В целом привлекательность стратегий, построенных на покупке акций под дивиденды, сейчас снижается, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. Это связано с ростом ключевой ставки до 12%, что делает более интересными инструменты долгового рынка, говорит он. «Список бумаг, обеспечивающих доходность выше уровня безрисковой ставки (ставки инструментов с минимальным для инвестора уровнем риска. — Forbes) заметно сокращается», — говорит он. При этом эксперт отмечает, что дивидендная доходность российских акций на ближайший год ожидается на уровне 9,3%.