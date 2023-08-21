Дивидендная осень: к чему готовиться инвесторам

Пока о планах поделиться прибылью с акционерами заявило менее 10 публичных компаний. Тем не менее аналитики уже дают предварительные оценки о том, какой объем дивидендов эмитенты могут выплатить. По подсчетам эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Пучкарева, дивидендная масса этой осенью может составить 250−300 млрд рублей. Это в пять раз ниже, чем в осенний сезон 2022 года. «Столь сильный разрыв связан с крупными выплатами “Газпрома” — 1,2 трлн рублей. Если убрать выплаты от газовой компании, объемы примерно сопоставимы», — говорит он.
«Газпром» в прошлом году решил не платить годовые дивиденды, чем расстроил инвесторов и обвалил рынок. Однако в сентябре неожиданно принял решение произвести промежуточные выплаты за первую половину 2022 года, и они оказались рекордными в истории компании и всего фондового рынка. В этом году газовый гигант вряд ли выплатит промежуточные дивиденды, поскольку исторически платит раз в год, говорит директор аналитического департамента инвестбанка «Синара» Кирилл Таченников. В целом он также оценивает объем осенних дивидендов в пределах тех же 300 млрд рублей до конца года.
При этом некоторые компании первого эшелона сократят объем выплат по сравнению с прошлым годом, указывает инвестиционный советник компании «Открытие Инвестиции» Владимир Борисенко. В качестве примера он приводит «Татнефть», которая планирует выплатить 27,54 рубля на акцию. Годом ранее компания делилась прибылью в размере 32,7 рубля на акцию. Среди акций второго эшелона наблюдается обратная картина, добавляет эксперт. Например, Beluga Group увеличивает выплаты из расчета на акцию более чем вдвое — со 150 до 320 рублей.
Если в прошлом году главная дивидендная интрига так или иначе была связана с выплатами «Газпрома», то сейчас неопределенность сохраняется вокруг компаний, которые в прошлом году приостановили выплаты, говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин. По его словам, речь прежде всего идет о компаниях черной металлургии, «Норникеле» и «Магните».
Дмитрий Пучкарев из «БКС» добавляет, что есть интрига и вокруг дивидендов «Ростелекома» и «Роснефти». «Ростелеком» до сих пор не определился с дивидендами за 2022 год. Нет полной ясности по дивидендам «Роснефти» — вероятность выплаты промежуточных дивидендов высокая, но будут это выплаты за первое полугодие 2023 года или за девять месяцев — нет понимания«, — говорит он. При этом он утверждает, что если “Роснефть” решится на выплаты, то общая дивидендная масса, которая поступит на рынок, может удвоиться.
Самой богатой на дивидендные выплаты в осеннем сезоне останется нефтегазовая отрасль, говорит Дмитрий Пучкарев из «БКС». В частности, значительный объем средств своим акционерам могут выплатить «Татнефть» и «Новатэк».
Дивиденды за девять месяцев обычно платят «Газпром нефть» и «Лукойл», напоминает руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. «У большинства компаний выплаты в годовом выражении могут снизиться, что связано с не очень высокими ценами на энергоносители. Однако аномально слабый рубль компенсирует нефтяникам снижение добычи и более низкие мировые цены на нефть, в связи с чем во второй половине года дивиденды “Лукойла” и “Роснефти” могут быть выше», — говорит она.
По ее оценкам, наибольшую дивидендную доходность может обеспечить «Газпром нефть», если решит делиться прибылью. Тогда выплаты могут составить 48 рублей на акцию (доходность — около 7,7% на акцию). Также привлекательным может выглядеть «Лукойл»: прогнозируемые дивиденды составляют 380 рублей на акцию (около 6,2%).
Также могут быть интересные дивидендные идеи в других секторах. Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова напоминает, что в прошлом году был заметен банк «Санкт-Петербург», который делился прибылью дважды, а доходность составила около 12%. Именно поэтому на этой неделе котировки акций банка резко выросли только на анонсе проведения совета директоров по вопросу распределения прибыли.
Дмитрий Пучкарев из «БКС» также не исключает, что к выплатам может вернуться девелопер «Самолет» — ранее его руководство озвучивало такие планы. «Самолет» был единственной девелоперской компанией, которая делилась прибылью в прошлом году. Однако этим летом застройщик решил не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, но собирался вернуться к этому вопросу позже.
Аналитики ФГ «Финам» обращают внимание на производителя удобрений «Фосагро». Они ожидают, что компания может выплатить по 180−200 рублей на акцию по итогам II квартала и примерно столько же в третьем. Таким образом, дивидендная доходность может составить 11−12% к текущей стоимости акций. Интересными для покупки под дивиденды могут быть акции «ТМК», продолжают аналитики «Финама». Совет директоров компании рекомендовал поделиться прибылью в размере 13,45 рубля на акцию (доходность — около 5,6%).
Дивиденды остаются одним из главных факторов инвестиционной привлекательности российских компаний, говорит Дмитрий Пучкарев из «БКС». Когда многие компании перестали раскрывать полную финансовую отчетность, именно решение по дивидендам может свидетельствовать о том, как идут дела у того или иного эмитента, говорит он. В то же время из-за закрытости финансовых показателей аналитикам стало сложнее прогнозировать размер дивидендных выплат, и это может создавать сильные колебания на рынке.
В целом привлекательность стратегий, построенных на покупке акций под дивиденды, сейчас снижается, отмечает инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев. Это связано с ростом ключевой ставки до 12%, что делает более интересными инструменты долгового рынка, говорит он. «Список бумаг, обеспечивающих доходность выше уровня безрисковой ставки (ставки инструментов с минимальным для инвестора уровнем риска. — Forbes) заметно сокращается», — говорит он. При этом эксперт отмечает, что дивидендная доходность российских акций на ближайший год ожидается на уровне 9,3%.
Эту точку зрения разделяет Кирилл Таченников из инвестбанка «Синара». «С учетом роста доходностей 2−5-летних ОФЗ до 10−11% текущие дивидендные доходности российских акций уже не выглядят столь привлекательно, особенно на эту осень», — резюмирует он.