11:49 (мск), источник: Аргументы и факты

Экономист Беляев объяснил разницу между валютой и расчетной единицей БРИКС

Москва, 23 августа — АиФ-Москва. Страны БРИКС обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Расчетная единица — это не новая валюта, а способ обойтись без доллара США в международной торговле, объяснил aif.ru экономист Михаил Беляев.

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Источник: Reuters

«Разница в том, что у валюты много функций, а назначение наднациональной расчетной единицы прямо следует из ее названия. Валюта — это одновременно мера стоимости товаров, платежное средство, средство сбережения для людей и не только. Назначение расчетной единицы БРИКС Силуанов обозначил — оценивать стоимость товарных поставок без использования доллара США. Других присущих валюте функций у нее, вероятно, не будет», — рассказал Михаил Беляев.

Наднациональная расчетная единица нужна Бразилии, России, Индии, Китаю, ЮАР и возможным новым членам БРИКС, чтобы при международной торговле не пересчитывать цены своих товаров исключительно в американских долларах, которые подвержены инфляции и эмитируются властями США непрозрачно для других стран, добавил эксперт.

При этом валютой в привычном понимании расчетная единица БРИКС не станет, по крайней мере, в обозримом будущем. Менять на нее рубли и хранить в ней свои сбережения россияне не смогут. Использовать ее будут только участники внешнеэкономической деятельности, полагает Беляев.

«Остается открытым вопрос, как будут пересчитывать курсы национальных валют стран БРИКС друг к другу не через доллар, как это происходит сейчас, а через расчетную единицу. Об этом участникам союза предстоит договориться. Возможно, это обсуждается на саммите БРИКС, который проходит в эти дни», — заключил эксперт.

Отметим, что президент России Владимир Путин назвал процесс дедолларизации в расчетах между странами БРИКС необратимым.

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