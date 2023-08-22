Что мешает созданию единой валюты БРИКС: мнение экспертов

Страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — начали обсуждать возможность ухода от доллара в последние годы, когда антироссийские санкции осложнили торговые расчеты в долларах и евро. Сейчас в Йоханнесбурге собрались также представители африканских стран и государств из других регионов, планирующих вступление в оганизацию. Среди претендентов и крупнейшие нефтегазодобывающие страны — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Индонезия, Мексика, Нигерия.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258942&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Что сделал BRICS для создания новой финансовой системы

Страны союза в 2014 году создали Новый банк развития в противовес Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку (ВБ), остаткам Бреттон-Вудской валютной системы. Через год заработал Пул валютных резервов союза. Два новых института развития позволяют получать странам союза финансирование на комфортных условиях без выполнения жестких требований МВФ и ВБ в обмен на поддержку.

Банк отвечает за финансирование проектов развития, а Пул предоставляет резервные линии для страны-участницы союза в случае нестабильности на национальном финансовом рынке.

ЦБ РФ называет новые финансовые механизмы «заметным практическим вкладом государств “пятерки” в обеспечение стабильности мировой финансовой системы на современном этапе глобализации».

Обсуждается и создание единой валюты стран BRICS, обеспеченной золотом. Сейчас речь идет лишь о «системе расчетов R5» в валютах стран БРИКС: юань (КНР), рубль (РФ), реал (Бразилия), рупия (Индия) и ранд (ЮАР).

«Основная идея создания такой наднациональной валюты направлена на упрощение внешнеторговых расчетов и минимизацию рисков, связанных с расчетами в долларах США или евро», — пояснила Финансам Mail.ru. Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Дедолларизация расчетов станет для стран-членов БРИКС мощным импульсом экономического развития и преодоления внешних ограничений. Кроме того, внутренние финансовые проблемы США делают доллар все менее привлекательным. Мери Валишвили Магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

Сама идея создания единой валюты сначала в рамках ШОС, а затем и БРИКС, витала на протяжении длительного времени. Изначально обсуждался проект создания аналога SDR (специальных прав заимствования), который действует в МВФ: страны могут получить помощь фонда пропорционально своему вкладу в фонд. Стоимость SDR привязана к стоимости корзины основных валют, в которую включен доллар США, японская йена, евро, фунт стерлингов и китайский юань.

В настоящее время более актуальным стал бы проект единой цифровой валюты, учитывая опыт Бразилии, Китая, а теперь и России, в создании цифровой национальной валюты. Введение антироссийских санкций вновь актуализировало данный вопрос, в частности 11 пакет санкций, блокирующий транзакции российских компаний в некоторых зарубежных странах-экспортерах товаров на отечественный рынок. Мери Валишвили магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

Что мешает созданию единой валюты

1. Политическая разнонаправленность. Например, Индия недавно подписала соглашение с США о сотрудничестве на 100 млрд долларов: это совместные проекты для разработки технологий, полупроводников, обороны, изучения космоса. А Бразилия проголосовала против предложений России в Совете Безопасности ООН по вопросу международного доступа в сирийский регион Идлиб.

2. Неразвитость общей финансовой системы стран. Для единой валюты необходима система, связанная с национальными платежными системами стран. Ее создание требует многомиллиардных инвестиций и объединения усилий стран союза.

При этом сам проект создания новой валюты является достаточно сложным. Потребуется интегрировать платежную инфраструктуру стран-участниц блока, разработать алгоритм оценки обменного курса и, кроме того, повысить устойчивость национальных валют к внешним воздействиям. Мери Валишвили магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова

3. Расширение союза. Дополнительным фактором для решения отложить столь масштабный проект, стала перспектива существенного расширения состава участников БРИКС. Более 20 стран подали заявки на вступление и еще столько же заявили о своих намерениях.

При этом уровень экономического развития потенциальных участников блока неоднороден и потребуется переходный период для встраивания национальных платежных систем в единую систему расчетов. Мери Валишвили магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.

По мнению Мери Валишвили, два фактора — отсутствие общей сильной финансовой системы стран и расширение союза — мешают созданию валюты. «В этих условиях приоритетной задачей, в большей степени, является развитие платежей с использованием национальных валют стран БРИКС и дедолларизация внешнеторговых расчетов», — считает эксперт.

«В преддверии встречи также обсуждалось создание единой валютной или клиринговой единицы с целью снижения зависимости от доллара США в платежных операциях. Даже в том маловероятном случае, если это соглашение будет достигнуто, это вряд ли повлияет на доминирование доллара США в международной валютной торговле. За последние десять лет сумма ежедневных валютных транзакций в мире увеличилась с 4,6 трлн до 6,6 трлн долларов в эквиваленте. Но доля операций с использованием доллара США осталась неизменной на уровне 44 процентов. Встреча БРИКС вряд ли окажет прямое влияние на финансовые рынки», — считает Ульрих Штефан, инвестиционный стратег Deutsche Bank.

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