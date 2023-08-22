Что мешает созданию единой валюты БРИКС: мнение экспертов
Главные темы саммита BRICS — уход от доллара и перевод торговых расчетов стран-участниц организации в национальные валюты. Появится ли единая валюта BRICS, выясняли Финансы Mail.ru.
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Главные темы саммита BRICS — уход от доллара и перевод торговых расчетов стран-участниц организации в национальные валюты. Появится ли единая валюта BRICS, выясняли Финансы Mail.ru.
Страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — начали обсуждать возможность ухода от доллара в последние годы, когда антироссийские санкции осложнили торговые расчеты в долларах и евро. Сейчас в Йоханнесбурге собрались также представители африканских стран и государств из других регионов, планирующих вступление в оганизацию. Среди претендентов и крупнейшие нефтегазодобывающие страны — Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Индонезия, Мексика, Нигерия.
Страны союза в 2014 году создали Новый банк развития в противовес Международному валютному фонду (МВФ) и Всемирному банку (ВБ), остаткам Бреттон-Вудской валютной системы. Через год заработал Пул валютных резервов союза. Два новых института развития позволяют получать странам союза финансирование на комфортных условиях без выполнения жестких требований МВФ и ВБ в обмен на поддержку.
ЦБ РФ называет новые финансовые механизмы «заметным практическим вкладом государств “пятерки” в обеспечение стабильности мировой финансовой системы на современном этапе глобализации».
Обсуждается и создание единой валюты стран BRICS, обеспеченной золотом. Сейчас речь идет лишь о «системе расчетов R5» в валютах стран БРИКС: юань (КНР), рубль (РФ), реал (Бразилия), рупия (Индия) и ранд (ЮАР).
«Основная идея создания такой наднациональной валюты направлена на упрощение внешнеторговых расчетов и минимизацию рисков, связанных с расчетами в долларах США или евро», — пояснила Финансам Mail.ru. Мери Валишвили, магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Дедолларизация расчетов станет для стран-членов БРИКС мощным импульсом экономического развития и преодоления внешних ограничений. Кроме того, внутренние финансовые проблемы США делают доллар все менее привлекательным.
Сама идея создания единой валюты сначала в рамках ШОС, а затем и БРИКС, витала на протяжении длительного времени. Изначально обсуждался проект создания аналога SDR (специальных прав заимствования), который действует в МВФ: страны могут получить помощь фонда пропорционально своему вкладу в фонд. Стоимость SDR привязана к стоимости корзины основных валют, в которую включен доллар США, японская йена, евро, фунт стерлингов и китайский юань.
В настоящее время более актуальным стал бы проект единой цифровой валюты, учитывая опыт Бразилии, Китая, а теперь и России, в создании цифровой национальной валюты. Введение антироссийских санкций вновь актуализировало данный вопрос, в частности 11 пакет санкций, блокирующий транзакции российских компаний в некоторых зарубежных странах-экспортерах товаров на отечественный рынок.
1. Политическая разнонаправленность. Например, Индия недавно подписала соглашение с США о сотрудничестве на 100 млрд долларов: это совместные проекты для разработки технологий, полупроводников, обороны, изучения космоса. А Бразилия проголосовала против предложений России в Совете Безопасности ООН по вопросу международного доступа в сирийский регион Идлиб.
2. Неразвитость общей финансовой системы стран. Для единой валюты необходима система, связанная с национальными платежными системами стран. Ее создание требует многомиллиардных инвестиций и объединения усилий стран союза.
При этом сам проект создания новой валюты является достаточно сложным. Потребуется интегрировать платежную инфраструктуру стран-участниц блока, разработать алгоритм оценки обменного курса и, кроме того, повысить устойчивость национальных валют к внешним воздействиям.
3. Расширение союза. Дополнительным фактором для решения отложить столь масштабный проект, стала перспектива существенного расширения состава участников БРИКС. Более 20 стран подали заявки на вступление и еще столько же заявили о своих намерениях.
При этом уровень экономического развития потенциальных участников блока неоднороден и потребуется переходный период для встраивания национальных платежных систем в единую систему расчетов.
По мнению Мери Валишвили, два фактора — отсутствие общей сильной финансовой системы стран и расширение союза — мешают созданию валюты. «В этих условиях приоритетной задачей, в большей степени, является развитие платежей с использованием национальных валют стран БРИКС и дедолларизация внешнеторговых расчетов», — считает эксперт.
«В преддверии встречи также обсуждалось создание единой валютной или клиринговой единицы с целью снижения зависимости от доллара США в платежных операциях. Даже в том маловероятном случае, если это соглашение будет достигнуто, это вряд ли повлияет на доминирование доллара США в международной валютной торговле. За последние десять лет сумма ежедневных валютных транзакций в мире увеличилась с 4,6 трлн до 6,6 трлн долларов в эквиваленте. Но доля операций с использованием доллара США осталась неизменной на уровне 44 процентов. Встреча БРИКС вряд ли окажет прямое влияние на финансовые рынки», — считает Ульрих Штефан, инвестиционный стратег Deutsche Bank.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».