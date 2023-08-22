Бумаги Ozon на Мосбирже не отреагировали на решение NASDAQ о делистинге

Бумаги Ozon на Мосбирже не отреагировали на очередной отказ NASDAQ отменить делистинг расписок ритейлера: 22 августа американская биржа снова отклонила вторую, финальную, апелляцию Ozon на решение иностранной биржи. На 15:37 мск бумаги Ozon на российской бирже стоят 2924,5 ₽ за штуку. Перед публикацией сообщения в Telegram-канале ритейлера они были лишь немногим дороже — 2927,5 ₽

Ozon в 2020 г. разместил акции на американской бирже NASDAQ, тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. Но после начала спецоперации NASDAQ приостановила торги акциями Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер дважды оспорил это решение. Ozon не нарушал правила и процедуры NASDAQ и оспаривал решение, чтобы защитить интересы инвесторов, которые купили расписки компании на американской бирже, сказал «Ведомостям» представитель ритейлера. Решение о делистинге никак не влияет на операционную деятельность, финансовую устойчивость и планы развития бизнеса Ozon, добавляет он.

На следующем этапе процедуры делистинга совет директоров NASDAQ окончательно утвердит или отклонит решение по финальной апелляции. Если оно будет одобрено, то через несколько недель расписки Ozon перестанут числиться в списке биржи.

Ozon подчеркивает, что торги бумагами компании на Мосбирже продолжатся в обычном режиме. «Листинг в столице (России. — “Ведомости”) мы планируем сохранить», — сказано в сообщении. Международные инвесторы сохранят право принимать участие в голосовании на собрании акционеров и право на дивиденды и после делистинга на NASDAQ, также пишет ритейлер. Помимо этого они могут торговать бумагами Ozon на внебиржевом рынке или перевести свои бумаги в контур Международной биржи Астаны (AIX).

В конце июля Ozon сообщил, что в течение нескольких дней его расписки начнут торговаться на AIX. Но пока торги так и не начались, судя по информации на сайте астанинской биржи. Размещение на AIX потенциально может повысить ликвидность бумаг Ozon и предоставить инвесторам возможность торговать бумагами на бирже, отмечал его представитель. Но начало торгов на бирже Казахстана может привести к распродажам в акциях со стороны иностранцев, говорили опрошенные «Ведомостями» эксперты. В обращении находится около 35% акций Ozon, из которых, по оценкам экспертов Telegram-канала «Мои инвестиции», большинство — иностранные фонды.

Попытки Ozon сохранить листинг в Нью-Йорке скорее имиджевая история, считает начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Альберт Короев. Шансов на это у него очевидно мало, оценивает он. Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко согласен: Ozon уже не нужен листинг на NASDAQ. Он советует компании сосредоточиться на редомициляции в Россию и далее на выкупе своих бумаг у иностранных акционеров с дисконтом. «Как мы видели в случае с “Магнитом”, иностранные инвесторы готовы продавать акции с дисконтом 50%», — напоминает аналитик. Первичный листинг в Нью-Йорке был нужен Ozon, чтобы торговаться в Москве без регистрации проспекта, но компания решила эту проблему, сделав листинг в Казахстане, добавляет Кравченко.