12:02 (мск), источник: ТАСС

Ситибанк с 22 августа приостановит прием долларов и евро в кассах

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Ситибанк со вторника, 22 августа, приостановит прием и покупку долларов и евро в своих кассах. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

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Источник: AP 2023

«Обращаем ваше внимание на то, что с 22 августа 2023 года вносится следующее изменение в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: с 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — указано в сообщении.

Ранее Райффайзенбанк также приостановил прием и покупку наличных долларов и евро у клиентов — физических лиц в связи с необходимостью эффективно управлять валютной позицией банка.

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