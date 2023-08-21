Ситибанк с 22 августа приостановит прием долларов и евро в кассах

«Обращаем ваше внимание на то, что с 22 августа 2023 года вносится следующее изменение в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold: с 22 августа временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка», — указано в сообщении.