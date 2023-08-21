Что происходит с «инвестиционными портфелями» россиян

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не думаю, что это связано с волатильностью в третьем эшелоне. Скорее выросли ставки по облигациям, и их привлекательность относительно акций, тем более, что последние также активно росли, и определенный переток в облигации выглядит прагматично», — отметил Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В то же время завершился летний дивидендный сезон, что опять же подталкивало к перетоку в инструменты с фиксированной доходностью. Альберт Короев начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

Индекс Мосбиржи, отражающий рублевую стоимость фондовых инструментов, устойчиво рос с начала года и к началу августа прибавил 50%, преодолев рубеж 3000 пунктов. В августе индекс достигал и 3200 пунктов, а теперь колеблется около отметки 3140. Но месяц выдался тревожным для инвесторов — размах и частота колебаний индекса, цен фондовых инструментов значительно выросли, в пределах 6−10% по индексу каждую неделю.

Почему рос индекс

1. Российская экономика адаптировалась к санкциям быстрее, чем ожидалось. Это признали эксперты Международного валютного фонда (МВФ). В апреле фонд улучшил оценку ожидаемого роста ВВП РФ в 2023 году более чем в 2 раза до 0,7%, а в июле до 1,5%.

2. Ослабление рубля. С ослаблением рубля растет стоимость акций — в фондовых активах так учитывается девальвация национальной валюты. Кроме этого, на рынке были ожидания, что с ослаблением рубля растут и доходы российских экспортеров, которые получают еще больше рублевых доходов при продаже валюты на Мосбирже. Это говорит о возможном росте и дивидендов экспортеров.

Оба фактора приводили к росту спроса на акции и повышению их стоимости.

Что остановило рост

1. Ускоренное ослабление рубля. Если с начала года рубль дешевел постепенно, то в августе этот процесс начал напоминать неконтролируемую девальвацию.

Тревожность на рынке росла по мере падения рубля — скорость девальвации росла, и инвесторы начали понимать, что долго это продолжаться не может.

2. ЦБ РФ 15 августа повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%, чтобы сбить панику на валютном рынке и снизить инфляцию. Рубль укрепился, но инвесторы предпочли зафиксировать прибыль — продать акции и дождаться более привлекательных цен для покупки: за сутки с 15 августа индекс потерял около 100 пунктов или примерно 4%. Облигации федерального займа ряда выпусков подешевели примерно на 12% вслед за ставкой ЦБ: многие предпочли купить их в ожидании доходности 12% годовых при минимальном риске. Ряд банков повысил ставки по долгосрочным вкладам с примерно 8% до 12%. Так фондовый и денежный рынки отреагировали на решение ЦБ.

3. Общее ухудшение ситуации на мировых рынках — две крупнейших экономики мира показывают неубедительный рост: инвесторы не ждут от экономики Китая роста более чем на 5% в год, а всего лишь 4%, в то время как аналитики не перестают говорить о риске рецессии в США.

Инвесторы продают акции ради соблазна безрисковых выплат по облигациям.

«Облигации оцениваются наиболее привлекательно по сравнению с акциями с 2004 года», — отмечают аналитики, опрошенные Bloomberg.

Некоторые инвестфонды увеличили долю облигаций в своих портфелях с 30 до 50%.

Что говорят эксперты

«Конечно, за последние 1,5 года российские инвесторы столкнулись с повышенной неопределенностью, проявившейся в резком падении ключевых фондовых индексов, которые до сих пор не восстановились до докризисных максимумов», — напомнил Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

С учетом недавнего повышения ключевой ставки Центробанка интерес к защитным долговым инструментам, чья доходность продолжит расти, будет оставаться на высоком уровне. Василий Данилов ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал»

«С другой стороны, мы видим сильное ослабление рубля, которое играет на руку компаниям-экспортерам, преимущественно представленным на отечественном рынке такими секторами, как нефть и газ, металлы и добыча. По мере улучшения рентабельности, благодаря девальвации стоит ожидать, что все большее количество российских компаний будут возобновлять дивидендные выплаты. На этом фоне интерес частных инвесторов вполне может возобновить смещение в сторону долевых инструментов», — считает Василий Данилов, ведущий аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал».

Весной прошлого года почти все банки сразу повысили ставки по вкладам до 20% по новым вкладам на срок 3 и 6 месяцев после решения ЦБ повысить ключевую ставку с 8,5% до 20%. Сейчас первыми повысили ставки лишь крупные банки. «На внеплановое повышение ключевой ставки ЦБ РФ до 12% банки отреагировали сдержанным ростом ставок по депозитам и кредитам», — отметил Игорь Алутин, управляющий директор проекта «Финуслуги».

«Средние ставки в топ-50 банков (с учетом ставок для новых клиентов/денег) на 18 августа 2023 года составили 9,12% (срок на 3 мес.), 9% (6 мес.), 8,87% (12 мес.) Средняя доходность долгосрочных вкладов (более 1 года) на прошлой неделе достигла 9,44% годовых (+0,16 процентных .п.). Клиенты по-прежнему чаще всего открывают краткосрочные депозиты: на 1 месяц — 19% клиентов, на 3 месяца — 36%, на 6 месяцев — 23%. Вклады на срок 12 месяцев открыли 15% клиентов. Доля остальных вкладов составила 8%, причем большая часть (порядка 7%) — долгосрочные вклады на 2−3 года», — рассказал Финансам Mail.ru Игорь Алутин.

В условиях неопределенности и учитывая сигнал Банка России о возможности повышения ключевой ставки осенью, распределение депозитов по срокам в ближайшее время может еще больше сместиться в сторону краткосрочных вкладов. В таких условиях клиенты также часто прибегают к портфельному подходу — одновременно открывают депозиты на разные сроки (на 3, 6 и 12 месяцев) на равные суммы. Игорь Алутин управляющий директор проекта «Финуслуги»