Сбербанк и Альфа-банк подняли максимальные ставки по вкладам до 12%

Сбербанк и Альфа-банк объявили о повышении максимальных ставок по вкладам до 12% годовых вслед за повышением ключевой ставки Банка России.

В Сбербанке, крупнейшем банке страны, для получения максимальной ставки надо выполнить условия. Ставку 12% получат клиенты, которые откроют вклады линейки «Лучший %» на три года и разместят на вкладе деньги, которые не хранили на других вкладах в Сбербанке в предыдущие три календарных месяца, говорится на сайте банка. В случае открытия вклада на шесть месяцев, например, ставка снизится до 8,8%, а если на год — до 8,18%.

Увеличились также ставки по «СберВкладам» и линейки «Управляй»: например, по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» она максимально составит 11,26% годовых при открытии на два месяца на сумму от 100 000 рублей. Повышенные ставки действуют с 17 августа. Предельная доходность накопительных счетов в Сбербанке составляет 7%.

Альфа-банк, крупнейший частный банк России, поднял до 12% ставку по вкладу «Альфа-Вклад Максимальный», если он открывается на три года без возможности пополнения и снятия, а также при согласии на капитализацию процентов — их выплату только в конце срока. По обычному «Альфа-Вкладу» максимальная ставка составляет 11%. Увеличенные ставки уже действуют, говорится в сообщении банка в Telegram-канале.

Ранее о повышении ставки по некоторым вкладам и накопительным счетам с условиями объявил также ВТБ. Готовится к пересмотру ставок и входящий в группу ВТБ банк «Открытие» — это произойдет на следующей неделе, сообщал представитель банка. Россельхозбанк заявил, что до 12% годовых вырастет ставка по вкладам «с самым востребованным сроком» и по накопительным счетам в рублях. Резко повышать ставки по вкладам на 3,5 п. п. у банков нет необходимости — денег у них хватает, говорил Forbes гендиректор аналитической компании Frank RG Юрий Грибанов.

Центробанк на внеочередном заседании совета директоров 15 августа внепланово повысил ключевую ставку на 3,5 п. п., до 12% годовых. Регулятор объяснил это растущей инфляцией и сохраняющимися проинфляционными рисками. Выросший внутренний спрос создает потребность в импорте, который влечет давление на курс рубля: он падает, что, в свою очередь, повышает инфляцию, заявил ЦБ. Годовая инфляция сейчас составляет 4,66% — это по результатам недели 8—14 августа в сравнении с тем же периодом 2022 года, сообщил 16 августа Росстат.