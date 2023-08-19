Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 21 по 27 августа

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

— На предстоящей неделе мы ожидаем дальнейшего умеренного укрепления курса рубля. Полагаем, что рубль будет торговаться в диапазоне 91−97 ₽ за доллар, 99−105 ₽ за евро, 12,4−13,3 ₽ за юань.

Главным итогом минувшей недели мы считаем сигнал властей о том, что курс 100 ₽ за доллар является значимым и готовность задействовать практически все инструменты для стабилизации рубля ниже 100 ₽ за доллар.

Именно совокупность всех мер, включая повышение ключевой ставки до 12%, словесные интервенции о работе с экспортерами по увеличению продажи валютной выручки, а также готовность ужесточить валютный контроль, привела к укреплению рубля с уровня 101 до 94 ₽ за доллар.

Повышение ключевой ставки до 12% приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли.

Дополнительную поддержку рублю на предстоящей неделе окажет налоговый период — российские экспортеры будут активнее продавать валюту и покупать рубли для расчетов с бюджетом. Российские компании обязаны до 28 августа уплатить НДПИ, НДС, НДФЛ и другие налоги.

Нефть

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления банка «Зенит»:

— Как и весь сегмент рискованных активов, нефтяной рынок за неделю умеренно скорректировался вниз. Среди основной причины — опасения за будущий спрос.

Блок экономических данных из Китая за июль оказался разочаровывающим. Объемы промпроизводства оказались слабее ожиданий, конечный спрос также не оправдал надежд. Ряд крупных международных банков в очередной раз понизил прогнозы роста ВВП КНР на текущий год. На этом фоне нефтяные котировки не нашли поводов препятствовать снижению, поскольку Китай остается одним из основных потребителей углеводородов в мире.

Дополнительное давление исходило от «ястребиной» риторики отдельных представителей ФРС США, которые отмечали успехи в снижении инфляции, но по-прежнему выступают за дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Отраслевая статистика из США была скорее нейтральной и не позволила котировкам противостоять общему негативному тренду. Коммерческие запасы нефти за неделю сократились на внушительные 6 млн баррелей в сутки, что оказалось почти втрое сильнее прогнозов. Однако запасы бензина снизились меньше, чем ожидал рынок, а уровень добычи в США поднялся до 12,7 млн баррелей в сутки, что является максимумом за последние три с половиной года.

Краткосрочные перспективы нефтяного рынка выглядят умеренно негативно. Доллар возобновил укрепление на фоне роста доходностей базовых активов и общего бегства от риска на глобальном рынке. Перспективы спроса в очередной раз ухудшаются из-за слабого восстановления экономики Китая. Дополнительное сокращение добычи и экспорта нефти со стороны России и Саудовской Аравии может перестать поддерживать котировки, что потребует нового ограничения предложения.

Таким образом, стоимость барреля Brent в ближайшие несколько дней может вернуться в диапазон $78−83.

Биржа

Александр Бахтин, инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций»:

— На будущей неделе индекс Мосбиржи может двигаться преимущественно в боковом формате недалеко от 3000 пунктов. Драйвер роста в виде падающего рубля затух — нацвалюта развернулась к укреплению после резкого подъема Банком России ключевой ставки. Это охлаждает интерес инвесторов к акциям экспортеров. По мере приближения пика налогового периода в двадцатых числах рубль может оттеснить доллар еще сильнее, что способно усилить давление на акции.

Тем не менее для полномасштабной коррекции рынка сейчас причин нет. Интерес к отечественным бумагам поддерживают относительно стабильные цены на нефть, высокая дивидендная доходность российского рынка, возврат компаний к раскрытию информации.

Из корпоративных событий выделим публикацию квартальных отчетностей МТС, Московской биржи (вторник), Ozon, TCS Group (среда). В США квартальные отчеты на неделе представят Lowe’s, NVIDIA, Medtronic, Meituan, Dell Tech. В понедельник Народный Банк Китая примет решение по базовой кредитной ставке, в середине недели будут опубликованы экономические прогнозы в отношении ЕС и предварительные индексы PMI в производстве и секторе услуг США и еврозоны за август. Одно из ключевых событий августа и, пожалуй, всего лета — симпозиум ФРС в Джексон-Хоул 24—26 августа . Заявления в ходе него могут дать более четкое понимание о перспективах денежно-кредитной политики.