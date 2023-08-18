Рост ставки ЦБ сократил число будущих плательщиков «налога на вклады»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259076&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Подъем ключевой ставки Банка России в 2023 году снизил потенциальную налоговую нагрузку на россиян — изменение показателя приводит к увеличению необлагаемой базы налога на процентный доход по вкладам. С начала года эта сумма уже выросла более чем в полтора раза — с 75 до 120 тыс. руб. вслед за ростом ключевой ставки с 7,5 до 12%. Получить такой доход можно будет, если держать на депозитах не менее 1,3 млн руб., показывают расчеты РБК.

Как появился «налог на вклады»

Налог на процентный доход по депозитам, или изначально «налог на крупные вклады», предложил ввести в 2020 году президент Владимир Путин. Речь шла о дополнительном НДФЛ для тех, кто держит в кредитных организациях вклады на суммы свыше 1 млн руб. Формула расчета налога в итоге получилась другой, и под него попадали депозиты на любую сумму, если доход по ним превышал определенный порог — сумму процентных выплат, которую можно получить при размещении 1 млн руб. под ключевую ставку.

Первым расчетным годом должен был стать 2021-й с выплатами налога в 2022-м. Однако после начала российской военной операции на Украине на фоне кризиса в экономике и внепланового роста ставки ЦБ до рекордных 20% правительство решило отменить сбор на два года. Таким образом, новый расчетный период для НДФЛ с дохода по вкладам наступил в 2023 году, а выплаты должны состояться в 2024-м.

Как поменялась формула расчета

Власти не только дали отсрочку по новому сбору, но и поменяли его формулу расчета. НДФЛ по-прежнему берется с процентных доходов по всем имеющимся у гражданина депозитам, если они превышают необлагаемую базу. Но если до 2022 года необлагаемая сумма зависела от ключевой ставки на 1 января расчетного года, то теперь она привязана к максимальной ставке ЦБ за этот период. Показатель умножается на 1 млн руб., полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год, и уже от этого результата берется 13% налога.

Таким образом, при ужесточении денежно-кредитной политики растут не только депозитные ставки и потенциальные доходы вкладчиков, но и необлагаемая новым налогом база.

Например, в начале 2023 года ставка Банка России находилась на уровне 7,5%. Если бы этот показатель не менялся все 12 месяцев, то необлагаемая налоговая база составила бы 75 тыс. руб (0,075×1 млн руб.). В июле регулятор повысил ставку сразу на 1 процентный пункт, до 8,5% годовых, а в августе довел ее до 12%. ЦБ не исключил последующего увеличения показателя на ближайших заседаниях, но если этого не произойдет до конца года, то необлагаемая база по «налогу на вклады» останется на уровне 120 тыс. руб. (0,12×1 млн руб.).

Много ли россиян должны будут платить «налог на вклады»

На 1 июля средний размер вклада для физлиц в России составил 310 тыс. руб., следует из статистики Агентства по страхованию вкладов (АСВ). 98% депозитов открыты на сумму ниже страховой, то есть 1,4 млн руб. А 96,6% — ниже 1 млн руб. АСВ не приводит данных о распределении депозитов на меньшие суммы.

По данным ЦБ, в январе—июле средняя максимальная ставка в топ-10 банках варьировалась от 7,7 до 8,13% годовых. Индекс FRG100, учитывающий продуктовые предложения большего количества игроков, за тот же период колебался в диапазоне 6,7−7,3%. В августе после внепланового повышения ставки ЦБ российские банки начали поднимать доходность сберегательных продуктов до 11−12%.

Заработать за этот год на депозитах свыше 120 тыс. руб. при относительно небольшой сумме сбережений довольно сложно, говорит менеджер продукта «Вклады» сервиса «Сравни» Наталья Жаворонкова.

«Например, при средней ставке 9% годовых сумма вложений на год должна быть около 1 330 000 ₽ с выплатой процентов в конце срока или ежемесячно на текущий/карточный счет и 1 275 000 ₽ при выплате процентов ежемесячно на счет вклада», — оценивает она. Жаворонкова подчеркивает, что процентные доходы будут во многом зависеть от ставки по вкладу, способа и сроков выплаты процентов (с капитализацией или без).

Расчеты РБК (с учетом ежемесячной капитализации процентов) подтверждают, что, например, вкладчик с начальной суммой 1 млн руб., имевший единственный вклад с начала года со ставкой 7,5%, а в августе переложивший деньги под более высокий процент (12%), когда на рынке появились такие промовклады, мог бы заработать за год 87,2 тыс. руб. Это означает, что налог ему платить не придется. Необлагаемая налогом база в 120 тыс. руб. будет превышена, если стартовая сумма сбережений при размещении по такой же схеме была от 1,31 млн руб. Все расчеты велись со сроками действия вкладов, позволяющими переложить деньги без потери ранее накопленного дохода.

На какие вклады распространяется налог

Согласно Налоговому кодексу, для расчета налога учитывают процентные доходы физлица по накопительным счетам и депозитам, открытым во всех российских банках (данные об этом сами кредитные организации передадут в ФНС). Речь идет не только о рублевых, но и о валютных сбережениях — в последнем случае процентный доход в валюте конвертируется в рубли по курсу ЦБ на дату начисления процентов.