Danone в России в сентябре переименуют в «Эйч энд Эн»

«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO “Данон Россия”… Новое наименование… Акционерное общество “Эйч энд Эн”», — сказано в письме компании.

При этом реквизиты компании, в том числе ИНН, ОГРН, КПП и банковские данные, не изменятся. Также доверенности, выданные на прежнее название Danone, по-прежнему будут действовать.

Ранее материнская компания Danone объявила о планах сократить присутствие в России. В июле ее долю в российской компании передали во временное управление Росимуществу. Президент России Владимир Путин заявлял, что это было сделано из-за того, что менеджемент компании «пытался оказывать давление на российских граждан, своих работников, запугивая их возможными увольнениями в случае проявления ими определенной гражданской позиции».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259179&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.