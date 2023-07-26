Danone списала 200 млн евро после перехода активов в управление России

«Компания берет на себя обесценение в размере 200 млн евро ($221 млн), связанное с ее российским бизнесом, который она деконсолидирует по результатам. Это сверх предыдущего обесценения в размере $500 млн», — пишет Bloomberg со ссылкой на отчет.

При этом компания Danone сообщила, что рост выручки стал более быстрым, чем ожидали аналитики. Повышение цен компенсировало снижение объема реализованной продукции, указывает агентство.

16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли в российском дочернем предприятии Danone, принадлежащие иностранным компаниям, переходят во временное управление России. Согласно документу, Росимуществу передали 83 000 и 85 000 акций «Данон Россия», принадлежащие Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон трейд».

На следующий день Danone сообщила, что холдинг изучит это решение. Там подчеркнули, что Danone примет все необходимые меры «для защиты своих прав как акционера Danone Russia и обеспечения непрерывности деятельности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон». С 18 июля гендиректором «Данон Россия» был назначен заместитель председателя правительства Чечни Якуб Закриев.

В начале марта 2022 г. на фоне начала спецоперации России на Украине Danone заявила о приостановке инвестиционных проектов в РФ. Тогда в компании отметили, что решение не коснется производства и распространения продуктов питания.

В октябре 2022 г. компания объявила о планах отказаться от бизнеса в России. Контроль над подразделением по производству молочных и растительных продуктов будет передан новому собственнику. В компании пояснили, что считают такое решение лучшим вариантом для обеспечения в долгосрочной перспективе непрерывности функционирования местного бизнеса для сотрудников, потребителей и партнеров. В начале февраля 2023 г. «Коммерсантъ» сообщил, что Danone готова передать потенциальным инвесторам контроль над частью российских активов при условии включения в сделку опциона обратного выкупа.