Банки ограничат выдачу кредитов и изменят условия выплат: Какие новшества ждут заёмщиков

Как решение Центробанка отразится на заёмщиках

Совет директоров Банка России решил не ограничивать с 16 августа по 31 декабря 2023 года полную стоимость кредита (ПСК). Такое решение регулятор принял после того, как резко поднял ключевую ставку — с 8,5% до 12%.

— Решение Банка России затронет практически все сферы потребительского кредитования в стране, — подтвердил Лайфу эксперт ГУ Банка России по ЦФО Борис Кулик. — Ограничения полной стоимости кредита не будут действовать для банков и кредитных потребительских кооперативов для всех категорий ссуд, для микрофинансовых организаций — ипотечных займов и займов на товары, приобретённые в точках продаж (POS-займы). Это позволит кредиторам повышать ставки по кредитам/займам, подстраиваясь под уровень ключевой ставки. Но это не значит, что ставки будут неограниченно расти: их будут сдерживать, во-первых, конкуренция за качественных заёмщиков, а выдачи по совсем дорогим ставкам будут ограничены из-за снижения спроса; во-вторых, некоторые инструменты регулятора.

Кроме того, представитель ЦБ напомнил, что продолжает действовать установленное законом общее для всех кредиторов требование о максимальном размере процентной ставки 0,8% в день и ограничении максимальной выплаты 1,3 от размера кредита/займа (дополнительно к первоначальной сумме кредита/займа).

— Не думаю, что решение ЦБ приведёт к ухудшению положения заёмщиков или сделает кредиты менее доступными. Дело в том, что выдачу банками кредитов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавкам. Это особо подчеркнул регулятор в своём обращении. Вместе с тем снятие ограничений на полную стоимость займов позволит банкам более гибко подстраивать процентные ставки по займам и депозитам. А до обозначенного срока — 31 декабря 2023 года — участники рынка смогут адаптироваться к изменившимся условиям, — считает частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров.

Как сейчас взять кредит на выгодных условиях

Клиентов, у которых уже есть действующие кредиты, изменения не должны коснуться. Зато те, кто только планирует воспользоваться кредитными продуктами от банков, должны быть готовы к значительному увеличению ставок. Об этом рассказал кредитно-ипотечный брокер «Финарди» Дмитрий Шардин.

Он назвал несколько способов, как сейчас можно взять кредит на лучших для себя условиях. Основная задача заёмщика — представить себя хорошим, платёжеспособным гражданином. Для этого необходимо предоставить как можно больше документов, подтверждающих платёжеспособность и намерения выплачивать кредит. Среди таких документов могут быть: документы, подтверждающие трудоустройство, стабильные выплаты, выписки по счетам или вкладам в других банках, документы, подтверждающие получение дохода от сдачи недвижимости в аренду, документы, подтверждающие наличие любого рода имущества и т. д.

15 августа Центробанк повысил ключевую ставку с 8,5 до 12%. Эта мера направлена на сдерживание темпов роста инфляции. Ключевая ставка — та ставка, под которую коммерческие банки могут взять деньги у ЦБ. Заёмщикам кредит по ставке ниже ключевой банки не дадут (потому что иначе бы это было им в убыток). Таким образом, в ближайшее время процентные ставки по всем кредитным продуктам — от потребительских до ипотечных — увеличатся. Ограничения по полной стоимости кредита отменены с 16 августа.