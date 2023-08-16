Профессор ВШЭ Коган объяснил нежелание рубля расти после повышения ставки

Он отметил, что ужесточение денежно-кредитной политики (ДКП) выше прогнозов не смогло отменить таких объективных факторов, как слабый приток валюты в страну и высокий отток. Участники торгов, желавшие сыграть на укреплении рубля, ждали какую-то информацию о новых валютных ограничениях, но регулятор даже не намекнул на них.

Такое объяснение подтверждает ситуация в конце дня, когда сразу два СМИ сообщили о переговорах профильных ведомств и Центробанка по поводу других мер. Собеседники «Интерфакса» считают, что власти готовы вернуть норму по обязательной продаже валютной выручки экспортеров, а источники Bloomberg говорят, что в ход пойдет восстановление контроля за движением капитала, что напоминает ситуацию в конце февраля 2022 года.

После публикации этих сообщений российская валюта начала резко укрепляться.

По мнению аналитика, ужесточение мер валютного контроля сможет более эффективно влиять на рубль, но окажет негативное влияние на цепочки поставок импорта, от которого зависит российская экономика. Возможно, именно поэтому ЦБ решил вначале проверить, не поможет ли поднятие ставки само по себе, тем более на желательность таких действий в понедельник, 14 августа, указал помощник президента России Максим Орешкин.

Впрочем, Коган подчеркнул, что информация о возможных новых действиях регулятора ограничена, и предсказать, на что пойдет дальше ЦБ, сложно. «Очевидного решения проблемы слабого рубля без кардинального изменения базовых условий текущей российской реальности просто нет», — заключил он.