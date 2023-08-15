В ЦБ допустили дальнейшее повышение ставки

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ЦБ вновь повторили, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно таргета в 4%, процесса структурной перестройки экономики, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

«И в случае усиления проинфляционных рисков возможно дополнительное повышение ключевой ставки», — резюмировали в ЦБ.

Ранее сегодня, 15 августа, совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку на 3,5 п. п. до 12% годовых. В последний раз ЦБ повышал ставку меньше месяца назад — на 1 п. п. на заседании 25 июля. С сентября 2022 г. она держалась на уровне 7,5% годовых. Опрошенные «Ведомостями» аналитики ожидали повышения ставки на 1−6,5 п. п. до 9,5−15%, связывая это с отвесным падением курса национальной валюты.

Сам регулятор объяснил повышение ставки попыткой ограничить риски для ценовой стабильности. Влияние на курс, по оценке ЦБ, оказывает увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливающее устойчивое инфляционное давление. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. ЦБ сохраняет прогноз по возвращению инфляции к цели в 4% в 2024 г.