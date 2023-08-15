ЦБ подтвердил прогноз по инфляции в 4% на 2024 год с риском превышения

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — сказано в сообщении.

В ЦБ отметили, что рост внутреннего спроса, который превышает возможности расширения выпуска, усиливает инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. Из-за этого усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году», — сказано в сообщении. Как считают в ЦБ, повышение ставки до 12% необходимо для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации около этого показателя в будущем.

По итогам июля годовая инфляция в России повысилась до 4,3%, что на 1,05 п. п. больше итогов июня. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в ближайшие месяцы продолжит повышаться. Регулятор ожидает, что по итогам 2023 года инфляция составит 5,0−6,5%, по итогам 2024-го — 4%.