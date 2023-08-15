С 1 сентября вырастут пенсии: Кого ждёт ежемесячная прибавка, а кого — единоразовые выплаты

В Социальном фонде России сообщили, что в этом месяце проводят перерасчёт страховых пенсий работавших в 2022 году пенсионеров. Делается это автоматически. Пенсионерам никаких заявлений писать не надо. Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году выплачивали страховые взносы.

— Кроме того, повысят выплаты получателям пенсии по потере кормильца. Это произойдёт, если на лицевой счёт человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили деньги, не учтённые ранее при назначении выплат, — уточнили в СФР.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с 1 сентября проиндексированную пенсию получат те пожилые люди, которые прекратили работать. Пенсионеры, которым исполнится 80 лет в сентябре 2023 года, получат повышенную фиксированную выплату к пенсии в размере 7567 рублей 33 копеек. Сделают перерасчёт и инвалидам, которым будет установлена первая группа инвалидности с 1 сентября 2023 года.

— Необходимо понимать, что повышение фиксированной выплаты устанавливается один раз. Если человек получил инвалидность первой группы и ему назначена страховая пенсия, то ему сразу устанавливается повышение. Когда он достигает возраста 80 лет, прибавки уже не будет. Повышение фиксированной выплаты устанавливается только по одному основанию. И стоит обратить внимание тех пенсионеров, которым уже исполнилось в прошлые годы 80 лет: они уже эту повышенную фиксированную выплату получают, — отметила Оксана Красовская.

Кстати, за пенсионерами, которые достигли возраста 80 лет или являются инвалидами первой группы, можно оформить уход. Компенсационная выплата устанавливается неработающему и не осуществляющему иную деятельность трудоспособному гражданину, который ухаживает за нетрудоспособным. Причём независимо от факта их совместного проживания и от того, является ли он членом семьи.

Эта выплата производится к назначенной нетрудоспособному гражданину пенсии. Размер её составляет 1200 рублей в месяц. Если имеются районные конфиденты, то выплата производится с их учётом. При трудоустройстве, начале работы по ГПХ, открытии ИП или ООО человек, осуществляющий уход, обязан в течение пяти дней известить об этом орган, осуществляющий выплату пенсии. Сообщать нужно обо всех обстоятельствах, которые влекут за собой изменение размера компенсационной выплаты или прекращение её начисления. Подать соответствующее заявление можно лично или в форме электронного документа.

— Кроме того, с 1 сентября получить прибавку к пенсии можно на региональном уровне. Это касается тех пенсионеров, которым положены доплаты от местных властей. Например, в Санкт-Петербурге производится единовременная выплата в соответствии с региональным законодательством. Деньги перечисляют гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, в связи с 90-летним, 95-летним, 100-летним юбилеем со дня рождения и в связи с достижением возраста старше 100 лет ежегодно. Выплата производится на основании реестра граждан и перечисляется государственным учреждением, определённым Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, — рассказала Оксана Красовская.

Суммы выплат различаются в зависимости от возраста. В связи с 90-летним юбилеем со дня рождения выплачивается 15 000 рублей, с 95-летним — 20 000, со 100-летним — 25 000, в связи с достижением возраста старше 100 лет (ежегодно) — в размере 25 000 рублей. В Ленинградской области установлены также единовременные выплаты в таком размере, как и в Санкт-Петербурге.

В Новосибирске людям, достигшим 100 лет, назначается выплата 25 000 рублей. Она устанавливается по поступившим данным от администраций районов в соцзащиту либо по заявлению самого пенсионера. В Иркутской области есть выплата в связи с юбилеем при достижении возраста 90 лет — 11 641,76 рубля, 95 лет — 13 970,11 рубля, 100 и более лет — 17 462,6 рубля. В Московской области при достижении возраста 100 лет пенсионерам выплачивают 5000 рублей.