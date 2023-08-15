Рубль немного ослаб к утренним показателям после решения ЦБ повысить ставку

Сразу после экстренного повышения ключевой ставки на 350 базисных пунктов (б.п.) во вторник российская валюта немного ослабла, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10.45 мск курс доллара ушел выше отметки в 97 рублей, американская валюта торговалась на уровне 97,02 рублей за одну единицу, евро стоил 106,09 рублей, а юань — 13,29 рублей.

ЦБ в 10.30 мск объявил о решении его внеочередного совета директоров повысить ключевую ставку с 8,5% до 12%, указав, что продолжает усиливаться инфляционное давление. «Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания», — отметил регулятор.

В понедельник, когда было объявлено о внеочередном заседании совета директоров Банка России, торги на Мосбирже закрылись на уровне 97,7 рублей за доллар, евро — 107,1 рублей, юанем — 13,4 рублей. На открытии торгов во вторник за доллар давали 95,6 рублей, за евро — 104,6 рублей, а за китайский юань — до 13,1 рублей.