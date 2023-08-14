Преодоления пороговых значений курсом евро. Хронология

Курс рубля к евро был впервые установлен ЦБ РФ на 1 января 1999 года. Тогда европейская валютная единица стоила 24,09 рубля. 7 января был установлен курс 25,73 рубля за евро. В 2000-х годах европейская валюта укрепилась по отношению к рублю и доллару.

Порог в 30 рублей за евро был преодолен 20 июня 2002 года (30,01 рубля), а в 35 рублей за евро — 7 мая 2003 года (35,14 рубля).

Впервые евро стал стоить больше 40 рублей во время мирового финансового кризиса — 26 декабря 2008 года (40,19 рубля). Через несколько дней был преодолен порог в 45 рублей: 30 января 2009 года ЦБ РФ установил курс евро в 45,34 рубля.

Порог в 50 рублей евро впервые перешел 4 марта 2014 года (50,15 рубля) на фоне событий на Украине. Из-за снижавшихся цен на нефть 6 ноября того же года европейская валюта стала стоить дороже 55 рублей (55,62 рубля), а 29 ноября — дороже 60 рублей (61,41 рубля). Произошло это после отказа ОПЕК сокращать добычу нефти.

13 декабря 2014 года курс евро пробил отметку в 70 рублей (70,53 рубля).

Критическая ситуация на рынке сложилась в понедельник 15 декабря. На фоне дешевеющей нефти основным фактором, способствовавшим девальвации рубля, стал ажиотажный спрос на валюту. Участники торгов, несмотря на относительно высокий уровень ставок ЦБ РФ (10,5%), брали у регулятора в кредит рубли и тут же конвертировали их в валюту, рассчитывая за счет быстрого обесценивания российской валюты получить прибыль по итогам такой операции.

16 декабря в ходе торгов биржевой курс превышал 100 рублей за евро.

18 декабря официальный курс евро перешагнул отметку в 80 рублей и был зафиксирован на уровне 84,59 рубля. Затем последовало снижение.

Пороги в 85, а затем и в 90 рублей были в первый раз преодолены 19 и 22 января 2016 года соответственно. Официальный курс достиг тогда 91,18 рубля. Произошло это из-за резкого падения нефтяных котировок — с $37 до $27,5 за баррель. Однако на уровне выше 90 рублей евро тогда продержался всего один день.

Снова порог в 90 рублей за евро был преодолен в конце сентября 2020 года: причиной стали опасения инвесторов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, низкие цены на нефть, нестабильность на Южном Кавказе. На 30 сентября был установлен рекордно низкий курс в 93,02 рубля за евро.