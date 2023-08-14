Главные события на финансовых рынках

В понедельник курс валюты обновил локальный максимум и достиг 100 рублей за доллар США. Чтобы помочь курсу, Банк России продает валюту на 2,3 млрд долларов США из ФНБ. Инвесторы в текущей ситуации могут продолжать держать акции экспортеров.

Уже в понедельник состоится заседание совета директоров «Татнефти» и Beluga Group — обе компании обсудят вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие.

Отчеты на этой неделе по МСФО за второй квартал 2023 года во вторник представит Х5 Group и ЦИАН. Роснефть во вторник представит краткие финансовые результаты за второй квартал 2023 г.