Главные события на финансовых рынках

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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
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Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.
В понедельник курс валюты обновил локальный максимум и достиг 100 рублей за доллар США. Чтобы помочь курсу, Банк России продает валюту на 2,3 млрд долларов США из ФНБ. Инвесторы в текущей ситуации могут продолжать держать акции экспортеров.
Уже в понедельник состоится заседание совета директоров «Татнефти» и Beluga Group — обе компании обсудят вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие.
Отчеты на этой неделе по МСФО за второй квартал 2023 года во вторник представит Х5 Group и ЦИАН. Роснефть во вторник представит краткие финансовые результаты за второй квартал 2023 г.
В среду состоится собрание акционеров Globaltrans по вопросу редомициляции, а в четверг Эталон проведет делистинг ГДР с LSE.