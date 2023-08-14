14:05 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Главные события на финансовых рынках

Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции о том, за чем на неделе будет следить все инвестиционное сообщество.

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«Газпромбанк Инвестиции»Инвестиционные аналитики

В понедельник курс валюты обновил локальный максимум и достиг 100 рублей за доллар США. Чтобы помочь курсу, Банк России продает валюту на 2,3 млрд долларов США из ФНБ. Инвесторы в текущей ситуации могут продолжать держать акции экспортеров.

Уже в понедельник состоится заседание совета директоров «Татнефти» и Beluga Group — обе компании обсудят вопрос выплаты дивидендов за первое полугодие.

Отчеты на этой неделе по МСФО за второй квартал 2023 года во вторник представит Х5 Group и ЦИАН. Роснефть во вторник представит краткие финансовые результаты за второй квартал 2023 г.

В среду состоится собрание акционеров Globaltrans по вопросу редомициляции, а в четверг Эталон проведет делистинг ГДР с LSE.

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