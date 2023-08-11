Курс доллара превышал 99 рублей на Мосбирже, евро торгуется выше 109 рублей

Евро в ходе торгов превышал отметку в 109 руб. По состоянию на 16:32 мск единая европейская валюта торговалась на уровне 109,008 руб.

Сегодня, 11 августа, зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ситуации с курсом рубля. По его словам, в ситуации с резким падением курса национальной валюты «решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг».

По информации Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258900&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.