16:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Курс доллара превышал 99 рублей на Мосбирже, евро торгуется выше 109 рублей

Курс доллара на Московской бирже превышал 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:27 мск американская валюта торговалась на уровне 99,0453 руб. за доллар.

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Источник: Reuters

Евро в ходе торгов превышал отметку в 109 руб. По состоянию на 16:32 мск единая европейская валюта торговалась на уровне 109,008 руб.

Доллар от TradingView

Сегодня, 11 августа, зампред Центробанка Алексей Заботкин заявил, что в настоящее время Банк России не видит рисков для финансовой стабильности страны из-за ситуации с курсом рубля. По его словам, в ситуации с резким падением курса национальной валюты «решающим фактором является то, что происходит в части экспорта и импорта товаров и услуг».

По информации Bloomberg, в 2023 году рубль ослаб по отношению к доллару на 23%. Согласно подсчетам издания, рубль оказался в тройке валют с худшими показателями среди развивающихся рынков — в одном ряду с турецкой лирой и аргентинским песо.

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Александр Кислов

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