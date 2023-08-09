Bloomberg: рубль попал в тройку худших валют «развивающихся» рынков

Рубль ослаб на 23% по отношению к доллару США в 2023 году, что поставило его в один ряд с турецкой лирой и аргентинским песо — он оказался в тройке валют с худшими показателями среди «развивающихся» рынков, пишет Bloomberg. Так, курс доллара уже превышал в среду, 9 августа, 97 рублей, таким образом он поднялся до максимума за 16 месяцев.

Курс евро с этот день также превысил отметку в 107 рублей — максимум с марта 2022 года.

Рубль с открытия умеренно дешевеет, предприняв несколько активных восходящих попыток, но они вскоре сменялись очередным нисходящим импульсом и обновлением дневного минимума, отмечал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. «Условным негативом для рубля может вступать снижение нефтяных цен, наблюдающееся вторую сессию подряд. Правда, оно пока полностью укладывается в рамки коррекции волны роста, стартовавшей в конце июня», — считает эксперт.

Кроме того, отмечает аналитик, российский рынок почти не отыграл фактор подорожавшей нефти, хотя в значительной степени он нивелируется добровольным сокращением нефтяного экспорта России, а также санкционными и геополитическими ограничениями, в том числе ценовым потолком на российскую нефть.

Комментируя ослабление рубля 4 августа, когда доллар на торгах Московской биржи в моменте достигал 95 рублей, а евро — 103,9 рублей, главный аналитик ПСБ Егор Жильников, помимо пониженной активности экспортеров, отметил давление на позиции рубля снижением интереса инвесторов к рисковым активам, ввиду чего все ключевые валюты развивающихся экономик находятся под давлением.

«При этом не исключаем, что дополнительное давление на рубль могли оказать спекулянты, отыгрывающие новостной фон, а именно, решение Минфина начать с 7 августа приобретение юаней по бюджетному правилу на сумму 1,8 млрд рублей ежедневно и заявления заместителя председателя правительства Александра Новака о продолжении добровольного сокращения поставок нефти за счет экспорта в сентябре (на 300 тыс. б/с)», — добавил он.

Минфин в августе принял решение впервые с января возобновить покупку валюты на нефтегазовые сверхдоходы. Ранее источники «Ведомостей» сообщали, что российские власти не будут в ближайшие месяцы закупать валюту, как предписывает бюджетное правило. По информации издания, соответствующее решение было принято из-за ослабления рубля — интервенции оказывали бы ненужное дополнительное давление на курс.