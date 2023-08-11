Геймификация и «ракеты»: что общего у российских акций со ставками в казино

10 августа инвесторы с интересом могли наблюдать синхронное падение акций почти 50 энергетических компаний, названия которых раньше могли быть интересны разве что их потребителям в регионах: «ТНС Энерго Ярославль», «ТНС Энерго Нижний Новгород», «ТНС Энерго Марий Эл» и еще много других компаний энергосбытовой группы «ТНС Энерго». Бумаги дешевели резко и сильно, теряя по 25% к закрытию прошлого дня. До этого они так же резко росли без каких-либо значимых новостей.

По оценкам аналитиков «БКС Мир инвестиций», с начала года акции небольших энергосбытовых компаний подорожали в среднем на 471%.

Котировки компаний группы «ТНС Энерго» прибавили от 540% до 1128%. «Основная причина в том, что около 80% оборота теперь приходится на физических лиц. В электроэнергетическом секторе много дешевых компаний, это породило спекулятивный интерес и сработал эффект толпы», — предполагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Павел Гаврилов.

Рост в третьем эшелоне носит спекулятивный характер, а в ряде бумаг надулись ценовые пузыри, писал ранее Гаврилов в обзоре.

Зачастую спекулятивный интерес подогревается социальными сетями — российские инвесторы берут пример с соцсети Reddit и время от времени скоординировано разгоняют те или иные акции.

Казино, а не биржа

История с разгоном акций на Reddit случилась в начале 2021 года, в разгар пандемии COVID-19. Пользователи, интересующиеся инвестиционной темой и подписанные на сообщество r/wallstreetbets (на тот момент 4,2 млн фолловеров), решили проучить крупные хедж-фонды и поднять низколиквидные акции американского рынка.

Например, бумаги магазина компьютерных игр GameStop за месяц выросли на 881%, а инвестфонды, которые ставили на падение акций, потеряли миллиарды долларов.

Однако эти действия вышли неопытным инвесторам боком: скоро акции GameStop пошли вниз, и теперь уже убытки несли частные инвесторы.

В России пример американских соратников по фондовому рынку взяли на вооружение практически моментально. По сообщениям Банка России, уже в 2021 году были выявлены факты манипулирования рынком через Telegram. Здесь разгонялись акции ПАО «Пермэнергосбыт», ПАО «ГИТ», ПАО «Саратовэнерго» и ПАО «Россети Юг». Информационные кампании разворачивались в Telegram-каналах «Успешный трейдер», Rocket Ru, Russia Wall Street Bets, PInvest Group Chat. «Для координации недобросовестной рыночной активности публиковались инструкции, в которых указывались финансовый инструмент, время начала его покупки, целевая цена, по достижении которой нужно его продавать», — писал ЦБ в пресс-релизе.

Такой вид воздействия на цену акций называется Pump&Dump.

В свежем обзоре рисков финансовых рынков регулятор ссылается (.pdf) на доклад Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и выделяет главные тенденции развития рынка ценных бумаг, где доминируют частные инвесторы, которые активно пользуются соцсетями, — это «геймификация инвестирования», рост влияния инфлюенсеров на поведение частных инвесторов, рост объемов самостоятельного инвестирования, склонность вкладываться в высокорисковые активы. Банк России отмечает растущую роль блогеров и Telegram-каналов в поведении инвесторов на фондовом рынке.

Масштаб проблемы уже довольно велик. ЦБ по результатам своего анализа делает вывод, что в торгах акциями второго и третьего эшелонов, подверженных разгонам, участвовали 140 000 человек за квартал — это примерно 5−7% активных инвесторов.

Как ЦБ смотрит за блогерами

В Банке России есть целое подразделение, которое мониторит активность блогеров и Telegram-каналов. Оно называется Ситуационный центр мониторинга биржевых торгов Банка России, там в режиме реального времени специалисты анализируют новостной фон и открытые источники информации и отслеживают ход торгов, рассказали в пресс-службе регулятора.

«В центре проводится предварительный анализ любого события, которое может быть расценено как нерыночное. Если наши специалисты выявляют признаки инсайдерской торговли или манипулирования рынком, то открывается официальная проверка. Она занимает определенное время, сейчас это ориентировочно шесть-восемь месяцев, некоторые проверки по стандартным кейсам могут быть проведены быстрее — в течение полутора-двух месяцев», — пояснили в пресс-службе.

Если факт манипулирования или инсайдерской торговли подтверждается, ЦБ готовит пресс-релиз и публикует его на сайте. «Как правило, организаторы таких схем Pump&Dump используют какой-либо Telegram-канал, посвященный финансовой тематике, с большим количеством подписчиков. На таком ресурсе публикуются сообщения, чтобы мотивировать подписчиков на единовременное совершение однонаправленных операций с определенной ценной бумагой на организованных торгах», — отметили в пресс-службе.

Во втором случае Telegram-каналы только освещают событие на рынке, специально не вовлекая в него. Этого уже достаточно, чтобы добавить массовости разгону, привлекая внимание инвесторов к конкретному активу. «Проблема все-таки не в повальной недобросовестности инфоресурсов, а в развитости и общедоступности информационных систем при невысокой финансовой грамотности начинающих розничных инвесторов», — говорят в пресс-службе Банка России.

«Ракеты» в третьем эшелоне беспокоят и Мосбиржу. За первые два месяца 2023 года она выявила восемь попыток воздействия на цену акций. Одной из мер противодействия им стало сужение границ ценового коридора для акций — ограничение максимального отклонения верхней цены на 10%. Павел Гаврилов из БКС указывает, что именно эта мера остановила безудержный рост энергетиков третьего эшелона.

Также Мосбиржа распространила действие дискретных аукционов (когда торги бумагой автоматически приостанавливаются при резком изменении цены. — Forbes) на бумаги третьего эшелона.

Этот режим торгов включается, если цена бумаги за 10 минут отклонилась от значения закрытия предыдущего дня минимум на 20%.

Почему «запуски ракет» — плохо

«Запуски ракет» в третьем эшелоне — это рискованное мероприятие, которое может привести к серьезным потерям, говорит руководитель отдела по управлению акциями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Александр Дорожкин. «Обычно в таких историях выигрывают основатели каналов и социальных групп, которые пользуются иррациональным поведением инвесторов, разгоняют в инвесторах спекулятивный экстаз от резкого роста пустышек», — считает он.

Еще одним эффектом чрезмерной доверчивости становится нежелание частных инвесторов развивать собственное понимание деятельности компаний, экономики, бизнеса, предупреждает портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Дмитрий Скрябин. «Инвесторы привыкают к модели “казино”, делая ставки, потому что кто-то подсказал, на что ставить», — говорит он. Эти истории в конечном счете могут отвадить инвесторов от торговли акциями, считает Скрябин.

«Запуск ракет» искажает рыночные цены, делает торговлю более рискованной, соглашается главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев. «Все эти недобросовестные методы торговли увеличивают риски инвестирования и снижают доверие к фондовому рынку в целом», — говорит он.

Чтобы манипулирование рынком сошло на нет, нужно вместе с участниками рынка понять, как это регулировать, считает старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин. С этим мнением согласен Дмитрий Скрябин из «Альфа Капитала». Он говорит, что нужен качественный разбор необоснованных взлетов котировок, привлечение к ответственности за доказанные манипуляции. «Также возможно более серьезное регулирование института финансовых советников и владельцев каналов с аудиторией выше какого-то уровня (например, от 10 000 подписчиков), что они могут советовать, а что — нет», — резюмирует Скрябин.