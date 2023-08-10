Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2%

В месячном выражении цены, как и месяцем ранее, выросли на 0,2%. На 0,2% в июле увеличилась и базовая инфляция (не учитывает цены на продукты питания и энергоносители, индекс Core CPI), также повторив результаты июня. С января по май этот показатель рос на 0,4−0,5% ежемесячно.

Увеличение CPI, как отмечает статистическое ведомство, по большей части обусловлено удорожанием жилья (0,4% в месячном выражении и 7,7% — в годовом). Цены на продовольствие ускорили месячный рост с 0,1% в июне до 0,2% в июле. Удорожание энергии, наоборот, замедлилось до 0,1% после 0,6% месяцем ранее. Год к году энергия подешевела на 12,5%.

Как отмечает Reuters, годовая инфляция в США ускорилась впервые за 13 месяцев на фоне низкой базы июля прошлого года, когда цены снизились после рекордных за 40 лет темпов роста (пик в 9,1% был в июне 2022 г.). Опрошенные агентством аналитики ожидали роста инфляции на 0,2% в месячном выражении и на 3,3% — в годовом. По оценке Reuters, при сохраняющемся умеренном росте потребительских цен Федеральная резервная система (ФРС) может оставить ставку на следующем заседании без изменений.

26 июля ФРС США повысила ключевую процентную ставку на 25 б. п. — с 5−5,25% до 5,25−5,5% годовых. По мнению регулятора, последние показатели свидетельствуют о том, что экономическая активность росла умеренными темпами. В последние месяцы наблюдался устойчивый рост числа рабочих мест, уровень безработицы оставался низким, а инфляция — высокой.

На заседании 14 июня ФРС сохранила базовую ставку на уровне 5−5,25% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке состоится 19—20 сентября .