Стоимость нефти Brent поднялась выше $87 за баррель впервые с апреля

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259093&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По состоянию на 13:36 по мск цена Brent выросла до $87,04 за баррель, но затем опустилась до $86,82 к 13:44 по мск.

В то же время октябрьский фьючерс на нефть марки WTI стоил $82,89 за баррель, но в 13:36 его стоимость превышала $83 за баррель. Стоимость сентябрьского фьючерса на 10:35 по мск достигла $83,87 за баррель.

Ранее минэнерго США повысило средний прогноз цены нефти марки Brent на 2023 г. с $79,34 до $82,62 (+4,1%) за баррель. В августе ведомство ожидает среднюю цену в размере $85 за баррель. Средняя цена нефти WTI в 2023 г. составит $77,79 против $74,43 за баррель в прежнем, июльском, прогнозе.

4 июня по итогам встречи министров стран ОПЕК+ была достигнута договоренность сократить квоту на добычу нефти от текущего уровня на 1,6 млн барр./сутки (до 40,46 млн барр./сутки) с января 2024 г. Добыча нефти в России сократится на 650 000 барр./сутки, Нигерии — на 362 000 барр./сутки, Анголе — на 175 000 барр./сутки и др.