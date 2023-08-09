Цена газа в Европе выросла на 28% и превысила $450 за тысячу кубометров
Газ в Европе торгуется выше отметки 450 долларов за тысячу кубометров, взлетев на 28%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
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Газ в Европе торгуется выше отметки 450 долларов за тысячу кубометров, взлетев на 28%. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов составляла 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 15:53 мск она уже была у отметки 452,3 доллара (+28%). В расчет берется цена предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.
Рост цен на газ может быть связан с опасением по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как отмечает издание Trading Economics, это обстоятельство даже перешивает тот факт, что газовые хранилища заполнены на рекордном уровне.
В частности, в Европе запасы топлива заполнены в среднем более чем на 87%, что является самым высоким показателем для летних месяцев.