Цена газа в Европе выросла на 28% и превысила $450 за тысячу кубометров

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов составляла 357,5 доллара (+1,2%). А по состоянию на 15:53 мск она уже была у отметки 452,3 доллара (+28%). В расчет берется цена предыдущего торгового дня — 353,3 доллара за тысячу кубометров.

Рост цен на газ может быть связан с опасением по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа (СПГ). Как отмечает издание Trading Economics, это обстоятельство даже перешивает тот факт, что газовые хранилища заполнены на рекордном уровне.