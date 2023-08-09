Цена газа в Европе выросла больше чем на 22% и превысила $400 за тысячу кубометров

Стоимость контрактов на поставку природного газа с исполнением в сентябре на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов 9 августа поднялись на 22,43%, следует из данных лондонской биржи ICE.

На 14:41 мск стоимость сентябрьского фьючерса составляла €38,035 за 1 МВт·ч или около $438 за 1000 куб. м газа. Это первое превышение отметки $400 за 1000 куб. м с 5 июля. На 15:31 мск рост цен ускорился до €38,425 за 1 МВт·ч (+23,68%).

Рост цен на газ связан с опасениями трейдеров по поводу сокращения поставок сжиженного природного газа, пишет Bloomberg. По данным агентства, сократился приток газа на ключевой экспортный терминал в США. На неопределенность на рынке влияют также невысокий спрос и напряженные графики технического обслуживания среди производителей, отмечает агентство. Кроме того, для Европы есть риск, что экспорт СПГ из США будет перенаправлен в Азию в сентябре, октябре и ноябре.