Polymetal перерегистрировался в Казахстане

До 1 августа акции компании торговались на бирже в Лондоне, фондовой бирже в Казахстане и Московской бирже. «Компания подтверждает, что теперь ее премиальный листинг находится в Казахстане. О возобновлении торгов на AIX (казахстанской бирже.— “Ъ”) будет объявлено позднее, после того как компания завершит все технические процедуры», — говорится в сообщении.

«Полиметалл» — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями в РФ и Казахстане. По итогу первого квартала выручка Polymetal выросла на 19%, до $733 млн. При этом выпуск золота снизился на 3%, до 296 тыс. унций, а серебра — на 13%, до 3,9 млн унций.

В мае США включили «Полиметалл» в санкционный список. В конце того же месяца большинство (91,78%) акционеров Polymetal проголосовали за перерегистрацию компании в МФЦА в Казахстане. В июне Polymetal объявил, что его руководство покидает российское подразделение в связи с санкциями.