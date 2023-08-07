Короткие и плавающие: какие облигации выбрать после увеличения ставки ЦБ

Традиционно основным игроком на рынке долга были институциональные инвесторы, в первую очередь банки. Однако к этому сегменту растет интерес частных инвесторов. Если в мае 2022 года доля частников в торгах облигациями составляла 27%, то по итогам июня 2023 года — уже 34%.

«Причина проста: на рынке облигаций можно рассчитывать на доходности в полтора-два раза больше, чем по вкладам. Чем больше доходность, тем больше доля физлиц в выпуске и тем выше к нему их интерес», — говорит портфельный управляющий УК «Альфа Капитал» Евгений Жорнист.

При этом частные инвесторы принесли на долговой рынок и некоторые особенности своего поведения на рынке акций.

Если в акциях они часто спекулируют на малоликвидных ценных бумагах, то на долговом рынке они проявляют повышенный интерес к высокодоходным облигациям. Это бумаги низкого кредитного качества, которые из-за повышенного риска дают высокую доходность. По словам аналитика Алексея Козлова из «Финама», физлица теперь практически полностью выкупают выпуски высокодоходных облигаций.

По его мнению, интерес частных инвесторов к облигациям продолжит расти по ряду причин, главная из которых — экономическая неопределенность.

В таких условиях долговые бумаги все же обеспечивают фиксированный доход, а возможность инвестировать в зарубежные инструменты сейчас ограничена.

Гособлигации

Когда ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п., до 8,5%, и заявил, что не исключает ее дальнейшего увеличения, рынок облигаций почти не отреагировал. Доходности индекса ОФЗ на Мосбирже с 21 июля, когда состоялось заседание, выросли на 0,06 п. п.: если 21 июля они составляли в среднем 10,23%, то на 1 августа — 10,29%. Но месяцем ранее, 3 июля, доходность была на уровне 9,88%.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Зато активность инвесторов на рынке ОФЗ подросла: в день повышения ставки инвесторы наторговали на 4,7 млрд рублей. Затем объем торгов рос, и 27 июля, на следующий день после первичного размещения очередных выпусков ОФЗ, достиг пика в 14 млрд рублей. Но к 1 августа объем торгов вновь упал до 2,7 млрд рублей.

Отсутствие внятной реакции рынка облигаций на действия ЦБ связано с тем, что участники долгового рынка давно ждали повышения ставки.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Ковалев говорит, что эти ожидания были заложены в текущую доходность облигаций, и предлагает обратить внимание на результаты не вторичного рынка, а первичного — на итоги аукционов Минфина по размещению ОФЗ. Первый аукцион после повышения ставки прошел 26 июля. Объем спроса на ОФЗ с фиксированным купоном составил 20,5 млрд рублей, тогда как гособлигации с переменным купоном — 206,6 млрд рублей, в десять раз больше.

«Все выглядит логично: в начале цикла повышения базовой ставки инвесторов не слишком прельщает перспектива покупать ценные бумаги с фиксированным купоном, а главное — нести процентный риск», — объясняет Ковалев.

Какой стратегии придерживаться инвесторам, учитывая настрой ЦБ на дальнейшее повышение ключевой ставки?

В текущих условиях гособлигации с плавающим купоном могут быть привлекательны, поскольку доходности могут расти на фоне сохранения проинфляционных рисков, говорит кредитный аналитик «Тинькофф Инвестиций» Михаил Иванов.

С этим мнением согласен руководитель направления долговых инструментов Департамента корпоративных финансов «Цифра брокер» Максим Чернега. «В эпоху неопределенности лучше покупать ОФЗ с плавающим купоном, которые более чутко реагируют на изменение процентных ставок и позволяют сохранить капитал», — говорит он.

Обращать внимание сейчас стоит на флоатеры (облигации с плавающей ставкой) с ежедневным пересчетом купона, это справедливо как для государственных облигаций, так и для корпоративных, говорит заместитель начальника управления по работе с облигациями ИК «Велес капитал» Юлия Дубинина.

Корпоративные облигации

Доходность индекса корпоративных облигаций незначительно увеличилась с начала июля вплоть до заседания ЦБ, однако с тех пор не менялась. Объем торгов был и остается низким. 21 июля он составил 5,5 млрд рублей. На следующий день объем торгов упал до 2 млрд рублей, а к 31 июля — до 923,5 млн рублей.

Перед заседанием ЦБ было много размещений корпоративных облигаций, но после повышения ставки их ожидаемо стало меньше, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов. Однако, по его мнению, ряд эмитентов будет выходить на долговой рынок, поскольку ставки будут расти и дальше.

После заседания ЦБ разница в доходностях между корпоративными облигациями и ОФЗ снизилась, говорит начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он не исключает, что цены корпоративных облигаций в перспективе будут снижаться быстрее, чем цены на государственные бумаги, а доходность, соответственно, расти.

«А значит, инвесторам стоит ориентироваться на короткие выпуски эмитентов хорошего кредитного качества, например, Европлан Б3», — говорит он.

Михаил Иванов из «Тинькофф Инвестиций» напоминает, что ценовая коррекция в корпоративном сегменте прошла еще до заседания Банка России.

«На этом фоне мы рекомендуем инвесторам бумаги с коротким сроком погашения, а также флоатеры», — говорит Иванов и приводит в пример облигации четвертого выпуска «М. Видео» с доходностью 13% к оферте (право досрочного погашения облигации) и офертой через 20 месяцев. Кроме того, Иванов рекомендует флоатеры для защиты от повышения ключевой ставки — ВЭБ.РФ ПБО-002Р-36 и Газпром Капитал выпуск 7.

Алексей Козлов из «Финама» рекомендует присматриваться к выпускам эмитентов достаточно высокого кредитного качества (на уровне от А- до АА-), поскольку там могут быть высокие доходности. В условиях ужесточения денежно-кредитной политики стоит отдавать предпочтение бумагам с коротким сроком до оферты или погашения и плавающим купоном. Среди таких облигаций можно выделить определенные выпуски РЖД, Россельхозбанка, ВЭБа и «Норильского никеля», говорит Козлов.