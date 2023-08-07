Эмитенты выходят из тени: какие акции вырастут после начала публикации отчетности

В марте прошлого года для снижения санкционных рисков правительство разрешило публичным компаниям не раскрывать корпоративные и финансовые отчетности. Сильнее всего санкции коснулись банковского сектора, госкомпаний, а также корпораций, ориентированных на экспорт, — они в первую очередь и воспользовались новой возможностью. Некоторые не раскрывали отчетность совсем, а кто-то публиковал ее в усеченном формате, что привело к потере доверия со стороны инвесторов.

С 1 июля, после долгих дискуссий и препирательств со стороны эмитентов, их вновь обязали раскрывать отчетность. Исключение составляют лишь компании, среди акционеров которых есть подсанкционные лица или которые совершают с такими лицами сделки. Это означает, что уже в ближайшие месяцы опубликовать финансовые показатели должен целый ряд потенциально интересных инвесторам корпораций.

Аналитики «СберИнвестиций», а также опрошенные Forbes эксперты выделили тех, кто может удивить после долгой паузы.

«Лукойл»

Снижение дисконта Urals и ослабление рубля положительно скажутся на финансовых результатах нефтяных компаний, от которых к тому же ждут щедрых дивидендов, считают аналитики «СберИнвестиций».

По мнению аналитиков ФГ «Финам», наибольший интерес представляет отчетность «Лукойла», который последний раз публиковал консолидированные показатели по итогам 2021 года.

При этом компания отчиталась за 2022 год по РСБУ. По ней чистая прибыль корпорации составила 790 млрд рублей, из которых 303,5 млрд было направлено на дивиденды. Выплаты на обыкновенную акцию составили 438 рублей. По оценкам ФГ «Финам», дивиденды «Лукойла» за девять месяцев 2023 года могут составить около 370 рублей на акцию, а за весь год — более 800 рублей за акцию. На фоне одновременного стремительного ослабления рубля и роста цен на сорт нефти Urals акции «Лукойла» могут продолжить рост до 6500−7000 рублей. В пятницу они стоили 6063 рубля за акцию.

«Северсталь»

В «СберИнвестициях» делают ставку на металлургов, в частности, на «Северсталь». Поддержку ей также оказывает слабый рубль, а кроме того — высокие цены на сталь на внутреннем рынке за счет сильного спроса, роста объемов продаж и относительно низкая стоимости компании к ее прибыли. «Северсталь» приостановила публикацию отчетностей и выплату дивидендов в начале 2022 года.

В 2022 году производство стали «Северстали» сократилось на 8%, консолидированные продажи металлоконструкции — на 2%. В I квартале компания сократила выплавку стали и общие продажи металлоконструкции на 1%, при этом ей удалось нарастить продажи продукции с высокой добавленной стоимостью на 43%. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Дмитрий Пучкарев отмечал, что хорошие финансовые результаты стимулируют «Северсталь» к возобновлению дивидендных выплат во втором полугодии этого года.

«Мечел»

Горнодобывающая и металлургическая компания «Мечел» также не раскрывала отчетность с марта 2022 года, последняя публикация была за 2021 год. При этом ослабление рубля, возможное восстановление добычи угля, а также высокие цены на стальную продукцию на внутреннем рынке выгодны для компании, считают в «СберИнвестициях».

Дивидендов, впрочем, «Мечел» не платит — компания концентрируется на сокращении долговой нагрузки, которая уже много лет остается высокой.

В 2021 году чистый долг компании составлял 266 млрд рублей. Отчестность имеет все шансы приятно удивить инвесторов снизившимся уровнем долга и поддержать акции компании.

«Ростелеком»

«Ростелеком» также не раскрывал отчетность, но опубликовал ее 3 августа. Выручка выросла на 8% год к году, до 627 млрд рублей. Основной драйвер роста выручки компании — процесс замещения импортных технологий отечественными. Благодаря этому полугодовая выручка компании увеличилась на 20% в сравнении с аналогичным периодом два года назад, что значительно превышает типичные темпы прироста в телекоммуникационной индустрии, отмечают аналитики ФГ «Финам».

Аналитики прогнозируют объем выручки «Ростелекома» по итогам 2023 года на уровне 652 млрд рублей, чистой прибыли — 31 млрд рублей. Последний раз компания платила дивиденды по итогам 2021 года. Ожидаются выплаты за 2022-й, но для этого необходимо решение основного акционера, то есть государства. В связи с ростом выручки дивидендная доходность может вырасти до 7%, считают аналитики ФГ «Финам».