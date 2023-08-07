Доллар превышал 97 рублей впервые с марта 2022 года

Индекс Мосбиржи вырос на 1,16%, до 3128,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,39%, до 1019,67 пункта.

На первой неделе августа курс доллара на биржевых торгах впервые с марта 2022 года превышал 96 ₽/$, курс евро был выше 106 ₽/€. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее.