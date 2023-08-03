Сбербанк побил рекорд по прибыли: каких дивидендов ждать инвесторам

Сбербанк продолжает бить собственные рекорды: прибыль за второй квартал стала максимальной квартальной прибылью в истории компании. Как следует из сокращенного отчета по МСФО, во втором квартале банк получил 380,3 млрд рублей прибыли. Это на 6,5% больше предыдущего квартального рекорда — 357,2 млрд рублей по итогам января — марта 2023 года. За полгода Сбербанк заработал 737,5 млрд рублей.

Как реагируют акции

Рынок ожидал сильных финансовых результатов от «Сбера», и эти ожидания уже были заложены в цене. С 31 июля по 2 августа обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 6,4%. После публикации финансовой отчетности 3 августа они растут незначительно — на 0,34%.

В привилегированных акциях картина похожая. С 31 июля по 2 августа они подорожали на 6,8%. А после раскрытия финансовых показателей прибавляли около 0,6%.

Обыкновенные и привилегированные (голосующие) акции «Сбера» с начала этого года сравнялись в цене. И эта тенденция будет сохраняться, считает главный инвестиционный консультант ИК «ВЕЛЕС Капитал» Дмитрий Сергеев. При этом инвесторам стоит иметь в виду, что обыкновенные акции «Сбера» более ликвидные.

Он считает, что оба типа акций к концу этого года будут стоить около 300 рублей (сейчас привилегированные стоят около 268 рублей, а обыкновенные —269 рублей).

А в первом полугодии 2024 года котировки превысят эту отметку накануне выплаты дивидендов. Бумаги продолжат дорожать, потому что Сбербанк — один из главных бенефициаров повышения ключевой ставки ЦБ, полагает Сергеев.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В то же время, если регулятор будет чрезмерно ужесточать денежно-кредитную политику, это может негативно сказаться на котировках, говорит, в свою очередь, аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. «Исторически чем выше доходность ОФЗ, тем ниже цена акций Сбербанка. Таким образом, в случае значительного ужесточения Центральным банком денежно-кредитной политики потенциал роста акций Сбербанка может быть ограничен. В то же время, если ЦБ не будет существенно увеличивать ключевую ставку, потенциал роста обыкновенных и привилегированных акций Сбера еще не исчерпан», — полагает он.

Что с дивидендами?

Акции Сбербанка занимают второе место в «народном» портфеле инвесторов на Мосбирже. Эти бумаги любят за дивиденды.

На конференц-звонке после публикации отчетности вице-президент, директор департамента финансов «Сбера» Тарас Скворцов сообщил, что компания планирует продолжить выплачивать дивиденды раз в год. Частота выплат не изменится. Но главный вопрос: что будет с их размером? Дивиденд по итогам 2022 года был рекордным в истории Сбербанка — по 25 рублей на акцию.

Рекордная прибыль априори означает рекордные дивиденды, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. «У правительства есть необходимость в дивидендах Сбербанка, а у банка есть возможность их платить. Скорее всего, банк будет следовать своей дивидендной политике», — считает он.

Дивидендная политика банка предполагает выплаты в размере 50% чистой прибыли.

Если бы банк решил поделиться прибылью прямо сейчас, то выплаты уже составили бы около 17 рублей на акцию, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. При этом еще неизвестно, какие показатели будут по итогам второй половины 2023 года, но, скорее всего, они тоже будут сильными. «За весь год Сбербанк может показать 1,3−1,4 трлн рублей чистой прибыли. Тогда, исходя из 50% выплаты, дивиденды могут составить 30−32 рубля за акцию. То есть побить рекорд прошлого года по размеру выплат на акцию», — говорит Скрябин.

Такой же прогноз дает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. По ее мнению, итоговые дивиденды за 2023 год могут составить 30 рублей на акцию. С этой оценкой соглашается аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. По его словам, итоговая прибыль «Сбера» в 2023 году достигнет 1,35−1,4 трлн рублей. Соответственно, выплаты будут равны 30−31 рублю на одну акцию.