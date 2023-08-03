Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли

Во втором квартале «Сбер» заработал 380,3 млрд рублей чистой прибыли, сообщила компания в сокращенных результатах по МСФО за первое полугодие. Это рекордный квартальный результат в истории компании. По сравнению с первым кварталом рост составил 6,5%, динамику в годовом выражении компания не раскрывает, отмечая лишь, что по сравнению с тем же периодом прошлого года прибыль выросла. За полугодие положительный финансовый результат группы «Сбера» составил 737,5 млрд рублей.

Чистые процентные доходы во втором квартале достигли 597,6 млрд рублей (+6,2% к первому кварталу), по итогам полугодия показатель достиг 1,2 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом динамика положительная «за счет увеличения объема работающих активов и восстановления маржинальности бизнеса». Во втором квартале чистая процентная маржа банка достигла 5,8% за счет «нормализации ставок привлечения».

По словам главы «Сбера» Германа Грефа, которые приведены в сообщении банка, во втором квартале был выдан рекордный объем кредитов — 6,6 трлн рублей.

В розничном кредитовании активнее всего рос ипотечный портфель — плюс 8,1% за квартал и 13,2% с начала года (до 8,5 трлн рублей). Общий розничный портфель с начала года вырос на 12,1%, до 13,9 трлн рублей.

Чистые комиссионные доходы за квартал прибавили 9,2% (до 186,9 млрд рублей) за счет роста доходов от операций с банковскими картами и расчетно-кассового обслуживания. Объем платежей, переводов и эквайринга вырос на 30% в годовом выражении.

На положительный финансовый результат «Сбера» также повлияла продажа австрийской «дочки» банка, бывшей Sberbank Europe AG — сделка была закрыта в июне.