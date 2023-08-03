Минфин объявил об ожиданиях сверхдоходов впервые с начала года

В августе бюджет впервые с начала года получит нефтегазовые сверхдоходы, ожидает Минфин. Согласно пресс-релизу ведомства, в этом месяце дополнительные поступления составят 73,2 млрд руб. Базовый уровень нефтегазовых доходов на август был определен в размере 672 млрд руб. В июле бюджет столкнулся с выпадающими доходами от продажи энергоресурсов. Отклонение от базового уровня Минфин оценил в 40 млрд руб.

Согласно бюджетному правилу, если нефтегазовые доходы превышают базовый показатель, ведомство начинает закупать валюту. Когда они оказываются ниже, соответственно, валюта продается на рынке. Согласно сообщению Минфина, исходя из разницы между выпадающими в июле доходами и дополнительными поступлениями, которые ожидаются в августе, закупки валюты могут составить 40,5 млрд руб. или 1,8 млрд в день в период с 7 августа по 6 сентября.

Однако ЦБ, который выступает агентом правительства по операциям с валютой по бюджетному правилу, начал реализовывать юани в рамках «зеркалирования» инвестиций из ФНБ в инфраструктурные проекты.

На август объем продаж определен в размере 52,9 млрд руб. Таким образом, сумма «чистых» операций с валютой оказывается в плюсе, в общей сложности в августе может быть продано юаней на сумму более 12 млрд руб.

Как ранее говорили источники «Ведомостей», Минфин в этом месяце откажется от закупок валюты. На запрос представитель ведомства не ответил, однако 3 августа, в день выхода пресс-релиза о сверхдоходах, близкий к министерству собеседник сообщил, что информация некорректна.

Одновременно с сообщением об ожиданиях в августе дополнительных поступлений Минфин объявил о планах сократить использование ФНБ на финансирование расходов бюджета.

Как говорили источники «Ведомостей», власти решили направить сверхдоходы на покрытие дефицита и, таким образом, замедлить траты из резервов.

Еще весной власти допускали существенное отклонение суммы нефтегазовых доходов от утвержденного в бюджете плана. Но 12 июля министр финансов Антон Силуанов заявил, что по крайней мере базовый уровень — в 8 трлн руб. — по итогам 2023 г. достигнут. Это стало возможно благодаря ослаблению курса и общему повышению цен на нефть.