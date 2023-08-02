«Ведомости» узнали об отказе Минфина от покупок валюты на сверхдоходы

Минфин в ближайшие месяцы отступит от бюджетного правила и откажется от покупок валюты на нефтегазовые сверхдоходы из-за ослабления рубля; власти не хотят дополнительно давить на рубль, об этом «Ведомостям» сообщил знакомый с планами Минфина источник, информацию подтвердил близкий к правительству собеседник.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258944&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам одного из источников, сверхдоходы собираются направить на финансирование дефицита, что позволит замедлить темпы использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). До конца этого года возобновление покупок валюты по бюджетному правилу не ожидается, сказал собеседник. Согласно правилу, Минфин с помощью ЦБ закупает в ФНБ юани и золото, когда доходы превышают установленный на месяц базовый уровень.

Ожидается, что дополнительные доходы от продажи нефти и газа будут получены в августе, рассказал один из собеседников. О какой сумме идет речь, он не уточнил.

Бюджетное правило регулирует операции по покупке и продаже валюты Минфином в зависимости от цен на нефть. В его старой версии, действие которой было приостановлено в 2022 году на фоне кризиса и падения рубля, базовые нефтегазовые доходы бюджета определялись как доходы от внутренних налогов на нефтегазовую отрасль и экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газ, как если бы цена российской нефти Urals весь год была равна $40 за баррель (в ценах 2017 года). Сверхдоходы (то есть, например, дополнительные $20 при нефти по $60) направлялись на покупку иностранной валюты и пополнение ФНБ, а если цена была ниже цены отсечения, валюту из ФНБ продавали.

С января 2023 года в России стала действовать новая версия правила. Она учитывает не цену барреля, а прогнозный объем нефтегазовых доходов. В 2023—2025 годах этот объем составляет 8 трлн руб. «Все, что будет выше, — в кубышку», — объяснял механизм глава Минфина Антон Силуанов.

Рубль продолжает слабеть с начала 2023 года, с начала лета этот процесс ускорился. В июне российская валюта потеряла порядка 10% по отношению к доллару, в июле — еще 2,3%. Глава Минфина Антон Силуанов связывал ослабление рубля прежде всего с торговым балансом. Это происходит преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта, объяснял Центробанк.

2 августа курс доллара превысил 94 ₽ впервые с 28 марта 2022 года, а курс евро достиг 103 ₽, обновив максимум марта прошлого года. Курс юаня перевалил за 13 ₽ впервые с апреля 2022 года.