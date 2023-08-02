Курс доллара превысил 94 рубля

Продолжает расти и курс европейской валюты, который ранее преодолел планку в 102 рубля. Евро торгуется около отметки 102,97 (плюс 1,46 процента за один день).

Глава Минфина России Антон Силуанов ранее назвал главной причиной резкого ослабления национальной валюты изменение торгового баланса страны. По его словам, курс рубля зависит от притоков и оттоков валюты в страну и из нее. При этом импорт в Россию сейчас восстановился, а экспорт, в первую очередь, нефтегазовый, напротив, сократился в денежном выражении. Среди других причин изменений курса министр отметил сезон отпусков и уход иностранных компаний из России — оба этих обстоятельства существенно повышают спрос на валюту внутри страны.