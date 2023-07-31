Силуанов назвал причины ослабления курса рубля

«Ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из нее. Плюс лето — время отпусков, когда кто-то едет за границу, спрос на валюту также растет», — сказал министр в интервью ТАСС.

По его словам, предсказуемый рубль важен «и для людей, и для бизнеса».

«Вы скажете, что бюджету хорошо от слабого рубля, мы получаем больше дополнительных доходов. Да, это так. Но, с другой стороны, надо учитывать, что курс влияет на инфляцию. А контроль за уровнем инфляции — это приоритетный вопрос правительства и ЦБ, потому что от нее, прежде всего, страдают самые незащищенные слои населения», — пояснил он.

Силуанов заверил, что Минфин не рассматривает вариант регулирования курса рубля.

«Держать рубль и регулировать курс на рынке — это не вариант, мы уже проходили. Это требует трат золотовалютных резервов и искажает условия ведения внешней торговли», — объяснил министр.

Глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина считает, что дезинфляционные риски для российской экономики сейчас являются незначительными. Более серьезным риском для экономики она называла возможное ужесточение западных санкций против РФ.

21 июля совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5% годовых. Ранее она была на уровне 7,5%, показатель не менялся с сентября 2022 года.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258928&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.