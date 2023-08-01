«Лето дезинфляции»: экономисты с Уолл-стрит ожидают сохранения ставки ФРС

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл «оставил дверь открытой» для дальнейшего повышения ключевой ставки, однако экономисты с Уолл-стрит считают, что ФРС не станет поднимать ставку на следующем заседании, пишет Bloomberg.

На прошлой неделе ФРС повысила ставку на 25 базисных пунктов, до 5,25−5,5% годовых. В пресс-релизе отмечалось, что комитет «очень внимательно относится к инфляционным рискам», поэтому члены Комитета по открытым рынкам (FOMC) единогласно приняли решение о повышении ставки до максимального значения с 2001 года. ФРС не исключила дальнейшего ужесточения монетарной политики. После июньского заседания председатель ФРС Джером Пауэлл допускал, что ФРС может повысить ставку еще дважды до конца года.

Тем не менее большинство опрошенных экономистов считают, что данные об изменениях на рынке, которые в ближайшее время поступят в ФРС, будут «достаточно умеренными» и получат одобрение регулятора.

Вот что говорят эксперты:

Дуглас Портер, главный экономист Bank of Montreal. ФРС сделала достаточно: краткосрочные ставки прочно удерживаются на положительном реальном уровне, базовая инфляция начинает снижаться, а ситуация на рынке труда постепенно смягчается;

Омаир Шариф, президент и основатель Inflation Insights. Потребительские цены (кроме продуктов питания и энергоносителей) в июне и августе, вероятно, вырастут всего на 0,2%. Эти низкие показатели, которые Шариф называет «летом дезинфляции», будут лучше, чем ожидания ФРС. По прогнозам экономиста, к сентябрю FOMC может снизить свою оценку базовой инфляции на 2023 года до 3,6−3,7% (раньше комитет оценивал ее в 3,9%). В таком случае, по мнению Шарифа, «чиновникам ФРС будет трудно объяснить любое повышение ставки в ближайшей перспективе»;

Анна Вонг, главный экономист Bloomberg Economics по США. Сейчас на рынке наблюдается «более мягкий рост заработной платы», хотя раньше этот показатель восстанавливался довольно медленно. Улучшение ситуации на рынке труда, которое глава ФРС Джером Пауэлл называл необходимым условием для прогресса в борьбе с инфляцией, а также умеренные темпы роста базовой инфляции должны побудить членов FOMC сохранить ставку на прежнем уровне на сентябрьском заседании.

Агентство приводит еще несколько факторов, которые могут вызвать паузу в ужесточении монетарной политики со стороны ФРС:

По данным Manheim Auctions, в первой половине июля в США снизились цены на подержанные автомобили;

Согласно исследованию сервиса rent.com, цены на аренду квартир в стране упали впервые с августа 2022 года;

По данным Бюро статистики труда, во втором квартале индекс стоимости рабочей силы, который отражает изменения в стоимости наемного труда, включая затраты на социальные выплаты и пособия по безработице, вырос всего на 1%. Это самые низкие темпы роста с 2021 года;

Опубликованный 31 июля 2023 года опрос старшего кредитного инспектора ФРС показал, что банки продолжают ужесточать условия кредитования.