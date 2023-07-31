Цены на какао-бобы достигли максимума за 10 лет

Цены на какао-бобы взлетели до максимума за десятилетие. По состоянию на 27 июля 2023 г. стоимость нью-йоркских фьючерсов на какао достигла $3500 за 1 т. Последний раз такая высокая цена наблюдалась в 2011 г.

Это связано с различными проблемами в Западной Африке — ключевом регионе, поставляющем какао-бобы на мировой рынок.

Местное производство какао-бобов страдает от проливных дождей. Важными поставщиками какао-бобов на мировой рынок являются западноафриканские страны Кот-д’Ивуар и Гана, и обе из них уже испытывают проблемы с выращиванием продукции. По оценке Bloomberg, урожай бобов в Кот-д’Ивуаре по сравнению с прошлогодним уменьшится на 20%, а в Гане и вовсе упадет ниже исторического среднего показателя.

Дефицит вынудил ключевых производителей шоколада Lindt & Sprungli AG и Hershey Co. выступить с предупреждением о возможном дальнейшем росте цен. Более того, кризис в индустрии может сказаться не только на количестве продукции, но и на ее качестве.

Как сообщает Bloomberg, шоколадные компании помимо повышения цен могут уменьшить размеры шоколадных плиток.

В ближайшее время цены вряд ли будут снижаться, сообщает Bloomberg. По данным агентства, высокие цены на основное сырье для производства шоколада сохранятся до 2024 г. Проблемы стали испытывать и компании — обработчики сырья. Например, резко сократилась переработка какао-бобов в Великобритании, что указывает на трудности с доступом у компаний к нужному количеству сырья.

Рост цен на какао-бобы, безусловно, заденет и Россию тоже, считает гендиректор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Тем не менее стоит понимать, что чем больше переработанной продукции производится на территории России, тем меньше страна зависит от ценовых колебаний.

Вне территории России цены на какао имеют четкую привязку к иностранной валюте, чаще всего к доллару, поэтому на стоимость продукции влияет не только рост цен на сырье, но и курсовой фактор.

По мнению эксперта, основной проблемой, влияющей на рост цен, является сосредоточенность главных производственных мощностей в двух странах — Кот-д’Ивуаре и Гане. Как итог, все проблемы этих стран, в том числе из-за климатических изменений, ведут к повышению цен, заключает Чантурия.