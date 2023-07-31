Аналитики назвали главные события недели на финансовых рынках

С сегодняшнего дня Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Режимы торгов важны для получения дивидендов, расчетов по сделкам и операциям по выводу денег. Например, с 31 июля при продаже акций в режиме T+1 вы сможете вывести деньги с брокерского счета на банковский уже на следующий торговый день. Ранее приходилось ждать два торговых дня (Т+2).

Во вторник Банк России начнет продавать юани из Фонда национального благосостояния (ФНБ) по 2,3 млрд рублей до 31 января. Ранее ЦБ РФ принял решение инвестировать часть средства фонда в разрешенные законом финансовые активы внутри страны. Это может выступить фактором поддержки курса рубля, но, скорее всего, повлияет не так сильно, как в первом полугодии. Текущие уровни, скорее, благоприятны для продажи валюты из ФНБ и могут расцениваться как уровни защиты, считают аналитики сервиса «Газпромбанк Инвестиции».

Кроме того, на неделе произойдет ряд изменений в торгах ценными бумагами компаний, ведущих свою деятельность в России. Американские депозитарные акции (ADS) интернет-компании Ozon начнут торговаться на Международной бирже Астаны (AIX), произойдет делистинг американских депозитарных акций информационного сервиса сделок с недвижимостью ЦИАН с Нью-Йоркской биржи NYSE, а во вторник состоится последний торговый день акций производителя драгметаллов Polymetal на Лондонской бирже LSE.

Во вторник российская энергетическая компания «Юнипро» представит финансовые результаты за второй квартал, в среду примеру компании последует «Норникель», один из крупнейших в мире производителей никеля, меди и платины. В четверг рынок будет ждать уже традиционно сильных финансовых результатов от Сбера, крупнейшего банка страны, а в пятницу ожидаются финансовые результаты ТГК-1, второй в стране по выработке территориальной генерирующей компании, ведущего поставщика электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России.