Как листинг в Казахстане повлияет на акции Ozon

Американские депозитарные акции Ozon начнут обращаться на Международной бирже Астаны (AIX) под тикером OZON, сообщила компания: торги начнутся 31 июля. Выпуск новых бумаг не планируется — на площадке будут обращаться уже выпущенные акции.

Ozon в 2014 г. разместила акции на американской бирже NASDAQ, тогда же расписки компании появились на Московской бирже, где они торгуются в рублях. Но после начала спецоперации NASDAQ приостановила торги акциями Ozon, а этой весной объявила о принудительном делистинге. Ритейлер оспорил это решение в первой инстанции, но проиграл и 23 июня подал повторную апелляцию. Обращение бумаг на российской бирже продолжается.

Потенциальный делистинг акций Ozon с NASDAQ не будет означать того же и с AIX, поясняет представитель компании: если Нью-йоркская биржа отклонит повторную апелляцию, торги на AIX продолжатся.

То же самое с Московской биржей — компания планирует остаться публичной и сохранить листинг в России (это возможно в том числе при «переезде» на дружественную площадку).

На Мосбирже расписки ритейлера не отреагировали заметно на новость и сейчас растут вместе с рынком, прибавляя 0,87%.

Решение о листинге на AIX — это «честный» шаг в интересах инвесторов, включая часть иностранных, которые ограничены в доступе к торгам, говорит представитель Ozon. Размещение на AIX потенциально может повысить ликвидность иностранных акций Ozon и предоставить инвесторам возможность торговать бумагами на бирже, добавил он: казахстанская биржа подходит для обращения американских депозитарных акций и работает на базе английского права, привычного для большинства международных инвесторов.

Ozon с 2021 г. расширяет присутствие в Казахстане: компания выстраивает собственную логистическую инфраструктуру, запустила локальную витрину для покупателей в регионе и привлекает на площадку казахстанских предпринимателей. Поэтому появление бумаг Ozon на бирже этой страны аналитики оценивают положительно. Листинг может поддержать спрос на бумаги со стороны ряда зарубежных инвесторов, говорит старший аналитик инвестбанка «Синара» Константин Белов.

Но начало торгов на бирже Казахстана может привести к распродажам в акциях со стороны иностранцев.

В обращении находится около 35% акций Ozon, из которых, по оценкам экспертов telegram-канала «Мои инвестиции», большинство — иностранные фонды на NASDAQ. В дополнение к небиржевым транзакциям для них появляется возможность выхода из бумаг через биржу, полагают эксперты.

Некоторое давление на котировки бумаги в Казахстане возможно, так как часть иностранных инвесторов захотят воспользоваться возможностью сократить свои позиции в активе, тесно связанном с российским рынком, согласна аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова.

Но важнее будет влияние принятого закона о значимых экономических компаниях, считает Белов: он позволит российским бенефициарам холдингов с иностранной структурой владения получить над ними прямой контроль по решению суда. По мнению Белова, Ozon может попасть под критерии значимости — его головная структура зарегистрирована на Кипре.

Для акций на Мосбирже в БКС пока считают новость нейтральной, учитывая ограниченные технические возможности для арбитража между площадками, говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Мария Суханова.

На казахстанскую биржу в этом году уже вышли две российские компании — ритейлер «О’Кей» и агрохолдинг «Русагро», но данных по торгам на AIX нет.