Силуанов не исключил продления срока софинансирования долгосрочных сбережений

«Пусть программа пару лет поработает, если потребуется, можем вернуться к вопросу продления софинансирования. Надо сначала запустить программу, посмотреть как она будет работать, а потом уже принимать решения», — ответил Силуанов ТАСС на вопрос о том, может ли срок софинансирования быть увеличен на пять лет.