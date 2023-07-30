Чем интересны ОФЗ-ИН

Шире шаг

Основным событием второй половины июля стало заседание Банка России, по итогам которого ключевая ставка была повышена сразу на 100 базисных пунктов (б. п.), до 8,5%. Решение регулятора ЦБ превысило ожидания аналитиков, большинство из которых предполагали подъем ставки только на 50 б. п. В ходе пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина пояснила, что регулятор даже не рассматривал опцию повышения ставки на 50 б. п. и выбирал между повышением на 75 б. п. и 100 б. п. В целом риторика пресс-релиза и заявления главы ЦБ стала более жесткой.

«Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — заявила Набиуллина.

Жесткие действия ЦБ связаны с ускорением инфляции и усилением инфляционных ожиданий в стране. По данным Росстата, на неделе с 18 по 24 июля цены выросли на 0,23%, показав очередное ускорение относительно предыдущих периодов. Годовая оценка превысила порог в 4% и достигла 4,2%. Основной вклад дало повышение цен на плодоовощную продукцию, бензин и ряд продуктов питания на фоне девальвации рубля и восстановления экономики. По мнению аналитиков Росбанка, годовая инфляция уже в сентябре может перейти рубеж 5%. Поэтому они не исключают, что на сентябрьском заседании регулятор повысит ставку до 9%.

Защитный долг

Высокая инфляция и ответные жесткие действия регуляторов характерны и для других стран. По данным июльского опроса портфельных управляющих, проведенного аналитиками Bank of America, 45% опрошенных назвали данные риски ключевыми с непредсказуемыми последствиями для экономики.

Традиционной защитой от высокой инфляции выступало золото, но на фоне высоких ставок оно проигрывает облигациям, по которым платятся купоны.

При этом в период роста потребительских цен для защиты инвестиций подходят долговые обязательства, купоны или номинал которых привязаны к инфляции. Самой известной такой бумагой являются TIPS (Treasury Inflation-Protected Securities) — казначейские облигации правительства США, номинал которых индексируется с учетом инфляции. Плюс по ним выплачивается небольшой купон.

В России есть аналог — это инфляционные ОФЗ (ОФЗ-ИН), которые выпускает Минфин. Номинал российских бумаг изменяется ежедневно с учетом индекса потребительских цен, который был зафиксирован с лагом три месяца назад. Для индексации номинала используется индекс потребительских цен РФ, ежемесячно публикуемый Росстатом. Кроме того, по облигациям выплачивается полугодовой купон в размере 2,5% годовых.

Тем самым инвестор гарантированно получает доход выше инфляции, который в период роста цен может превышать доход классических ОФЗ. «Согласно индексам возврата на инвестиции, которые рассчитывает Московская биржа, возврат на инвестиции в ОФЗ-ИН за шесть месяцев текущего года составил 4,7% против 2,4% по ОФЗ-ПД. В 2022 году рост доходов по ОФЗ-ИН составил 17,5%, а по ОФЗ-ПД — 3,7%. В 2021 году ОФЗ-ИН принесли 5,6%, тогда как ОФЗ-ПД принесла убыток 4,9%», — отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

Инфляционные облигации есть и у некоторых российских корпоративных заемщиков. По данным Александра Ермака, на рынке обращается 21 выпуск облигаций восьми эмитентов на общую сумму 218,5 млрд руб. Однако в отличие от ОФЗ-ИН у корпоративных бумаг индексируется купонный доход.

Ограниченное предложение

В настоящее время на рынке обращается пять выпусков ОФЗ-ИН общим объемом около 1,3 трлн руб. по номинальной стоимости. В текущем году Минфин довольно активно размещает такие бумаги. Всего с начала года министерство провело 12 аукционов, по итогам которых были размещены гособлигации на 225,4 млрд руб.

Хотя на участие в таких аукционах нет формальных ограничений, частные инвесторы в них не участвуют. Это связано с тем, что брокеры не предоставляют такие услуги либо устанавливают заградительные комиссии. Поэтому единственное место, где можно купить такие бумаги, это вторичный рынок. Причем такие бумаги может купить любой инвестор без прохождения тестирования. Но стоит учитывать, что ликвидность ОФЗ-ИН довольно низкая, так как покупают такие бумаги в основном до погашения, а значит, спреды между ценой покупки и продажи могут быть расширенными.

«По итогам второго квартала 2023 года отношение объема сделок к объему в обращении по ОФЗ-ИН в среднем составляет 2,6%, по ОФЗ-ПК — 2,8%, по ОФЗ-ПД — 6,2%», — отмечает Александр Ермак.

Выпуски корпоративных бумаг еще менее ликвидны.

Однако не все участники рынка считают, что текущее время удачно для входа в такие бумаги. «На фоне активных монетарных действий целевое движение в ОФЗ-ИН будет не таким сильным, как это было раньше», — отмечает директор аналитического департамента ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко. К тому же инфляция на полках и официальный индекс потребительских цен — это большая разница. По мнению Манаенко, в сложившихся условиях покупка ОФЗ, привязанных к ставкам денежного рынка, может быть более интересной идеей для частных инвесторов, хотя и требует определенного погружения в тонкости рынка и восприятия ими тех или иных событий, а также большого стартового капитала как основы для спекуляций.

Виталий Гайдаев