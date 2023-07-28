13:14 (мск), источник: Ведомости

Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 7,83%

Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России во второй декаде июля 2023 г. не изменилась и составила 7,83%. Об этом сообщает ЦБ.

Наверх
Источник: Reuters

Ставка сохраняется на уровне 7,83% начиная с I декады июня 2023 г. В III декаде мая ставка составляла 7,75%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк».

21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых.

После решения ЦБ несколько банков, в том числе Сбер, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и другие банки, заявили о повышении ставок по своим сберегательным продуктам. ВТБ и Сбер подняли свою ставку по рублевым вкладам до 10%.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Власти сформировали 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса
Доходы от рекламы топ-10 авторских Telegram-каналов в 2023 году выросли в 2,7 раза
Главные финансовые новости дня
Финансовая аналитика
Как начать инвестировать?
Энциклопедия финансов
Курсы валют, нефть, акции
Новости экономики
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеИспользование материаловОбратная связь