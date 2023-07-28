Максимальная ставка по рублевым вкладам сохранилась на уровне 7,83%

Ставка сохраняется на уровне 7,83% начиная с I декады июня 2023 г. В III декаде мая ставка составляла 7,75%.

В число банков, данные которых регулятор использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, «Тинькофф банк».

21 июля по итогам заседания Банк России повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п., до 8,5%. В последний раз регулятор повышал ставку до 20% в кризисном феврале 2022 г. С сентября того же года она была на уровне 7,5% годовых.

После решения ЦБ несколько банков, в том числе Сбер, ВТБ, Росбанк, Альфа-банк и другие банки, заявили о повышении ставок по своим сберегательным продуктам. ВТБ и Сбер подняли свою ставку по рублевым вкладам до 10%.